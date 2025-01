Khởi tố nguyên Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Bình Thuận Phan Đoàn Thái liên quan đến AIC

Chiều 10-1, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Bình Thuận đã công bố quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với ông Phan Đoàn Thái, nguyên Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Bình Thuận và ông Bùi Đình Thoa, nguyên Trưởng Phòng Kế hoạch - Tài chính Sở GD-ĐT tỉnh Bình Thuận; khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Ngọc Cường, nhân viên Phòng Kế hoạch - Tài chính Sở GD-ĐT tỉnh Bình Thuận.

Cùng thời điểm, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận cũng ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Hồng Sơn (ngụ TP Hà Nội), Phó Tổng Giám đốc Công ty AIC. Bị can Nguyễn Hồng Sơn đang bị Bộ Công an truy nã.

Liên quan đến các gói thầu AIC, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bình Thuận đã nhiều lần tổ chức các cuộc họp xem xét, quyết định thi hành kỷ luật các tổ chức, cá nhân vi phạm

Trước đó, Thanh tra tỉnh Bình Thuận có kết luận thanh tra việc chấp hành các quy định về đấu thầu, mua sắm tài sản, trang thiết bị đối với các gói thầu do Công ty Cổ phần tiến bộ Quốc tế AIC (Công ty AIC) trúng thầu trên địa bàn tỉnh.

Theo kết luận thanh tra, nhiều gói thầu mua sắm của Sở GD-ĐT Bình Thuận với Công ty AIC không tuân thủ các quy định của pháp luật, có dấu hiệu thông thầu, tự nâng giá, gây thất thoát ngân sách nhà nước hàng tỷ đồng.

Điển hình như gói thầu mua sắm thiết bị phòng học thông minh năm 2016 trị giá 12,5 tỷ đồng, trong khi giá đầu vào chỉ 4,9 tỷ đồng; gói thầu mua sắm cho 10 trường THCS vùng nông thôn năm 2017 trị giá 2,1 tỷ đồng, trong khi thanh tra phát hiện giá trị thực chỉ 900 triệu đồng, chênh lệch 1,2 tỷ đồng...

Để xảy ra các sai phạm này, Thanh tra tỉnh Bình Thuận cho rằng trách nhiệm thuộc về Giám đốc Sở GD-ĐT, các cán bộ thuộc thẩm quyền và một số đơn vị liên quan.

Đến tháng 7-2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Thuận đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự vi phạm quy định đấu thầu xảy ra tại Sở GD-ĐT tỉnh Bình Thuận liên quan tới Công ty AIC, xảy ra năm 2016 và 2017.

Tháng 11-2024, UBND tỉnh Bình Thuận đã ban hành quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức xóa tư cách nguyên Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Bình Thuận đối với ông Phan Đoàn Thái do đã có vi phạm, khuyết điểm trong công tác và Ban Bí thư Trung ương Đảng đã thi hành kỷ luật về Đảng.

