Chứng khoán lao dốc, cổ phiếu “nằm sàn”

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 20-7, VN-Index giảm 43,94 điểm (2,46%) còn 1.743,51 điểm, có đến 296 mã giảm, 45 mã tăng và 26 mã đứng giá.

Trong bối cảnh căng thẳng leo thang tại Trung Đông đã làm gia tăng tâm lý lo ngại của giới đầu tư toàn cầu.

Phiên giao dịch ngày 20-7, lực bán mạnh khiến thị trường phủ kín sắc đỏ, hàng loạt cổ phiếu "nằm sàn". Nhóm tài chính trở thành tâm điểm kéo VN-Index giảm sâu khi nhiều mã ngân hàng, chứng khoán đồng loạt giảm kịch biên độ như SHB, VIX, FTS, BSI, CTS, VDS; còn SSI giảm 6,39%, VCI giảm 5,88%, EIB giảm 6,05%...

Không chỉ nhóm tài chính, áp lực bán còn lan sang bất động sản, nguyên vật liệu, tiêu dùng và tiện ích với nhiều cổ phiếu giảm sàn như DIG, DXG, TCH, HDC, CII, VCG, GEX, CTD, DBC...

Đóng cửa phiên giao dịch, VN-Index giảm 43,94 điểm (2,46%) còn 1.743,51 điểm, với 296 mã giảm, 45 mã tăng và 26 mã đứng giá. Chốt phiên tại sàn Hà Nội, HNX-Index cũng giảm 7,29 điểm (2,5%) còn 284,41 điểm với 30 mã tăng, 125 mã giảm và 41 mã đứng giá. Thanh khoản tăng, tổng giá trị giao dịch trên sàn HOSE gần 19.600 tỷ đồng, tăng 8.000 tỷ đồng so với phiên trước. Nếu tính cả sàn HNX thì thanh khoản gần 20.900 tỷ đồng, tăng 8.600 tỷ đồng so với phiên trước.

Trong khi nhà đầu tư trong nước bán tháo, khối ngoại đã quay lại mua ròng hơn 31 tỷ đồng trên sàn HOSE. Trong đó, khối này mua mạnh cổ phiếu MWG gần 206 tỷ đồng, VIC gần 74 tỷ đồng, VNM hơn 51 tỷ đồng.

NHUNG NGUYỄN