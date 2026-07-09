F88 chào bán cổ phiếu ra thị trường thấp hơn thị giá đang giao dịch trên UPCoM

Đây là doanh nghiệp trong lĩnh vực cầm đồ đầu tiên được niêm yết trên sàn chứng khoán, đang có thị giá cổ phiếu trên sàn UPCoM khá cao.

Roadshow chào bán cổ phiếu ra công chúng (IPO) của F88 tại TPHCM, chiều 9-7

Chiều 9-7, Công ty CP Đầu tư F88 (F88) tổ chức sự kiện Roadshow tại TPHCM thông tin về đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng (IPO), đồng thời cập nhật lộ trình phát hành cổ phiếu và chuyển niêm yết sang Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM (HOSE) trong năm 2026.

Bà Trần Mai Thảo, Giám đốc tài chính F88 cho biết, theo kế hoạch, F88 sẽ chào bán hơn 22 triệu cổ phiếu phổ thông ra công chúng với giá bán 71.000 đồng/cổ phiếu, thấp hơn khoảng 10% so với thị giá cổ phiếu F88 đang giao dịch trên sàn UPCoM.

Chốt phiên giao dịch ngày 9-7, F88 tăng 0,8% lên 77.900 đồng/cổ phiếu. Nếu hoàn tất đợt phát hành, doanh nghiệp dự kiến huy động khoảng 1.564 tỷ đồng, tăng vốn điều lệ lên hơn 2.400 tỷ đồng. Toàn bộ vốn dự kiến thu được từ đợt chào bán sẽ được sử dụng để mở rộng mạng lưới phân phối và hệ sinh thái đối tác, tăng quy mô danh mục cho vay cầm cố, đồng thời phát triển các gói sản phẩm bảo hiểm và dịch vụ tài chính. Sau khi hoàn tất IPO, thời gian để cổ phiếu F88 chuyển niêm yết lên HOSE dự kiến vào quý 4-2026.

Từ ngày 6-7, F88 đã mở cổng nhận đăng ký mua cổ phiếu trong đợt chào bán ra công chúng.

Đến ngày 8-7, lượng đăng ký mua và tiền đặt cọc đạt 14,7% tổng số cổ phần chào bán; ghi nhận khoảng 230 tỷ đồng giá trị đăng ký mua. Thời gian đăng ký mua kéo dài đến hết ngày 27-7.

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NHUNG NGUYỄN