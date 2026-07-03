Thị trường chứng khoán khép lại phiên cuối tuần trong sắc đỏ nhưng nhóm cổ phiếu chứng khoán tiếp tục bứt phá.

Thị trường chứng khoán phiên giao dịch ngày 3-7 với thanh khoản thấp, bảng điện chìm trong sắc đỏ dù VN-Index chỉ giảm hơn 4 điểm.

Trong đó, cổ phiếu PNJ bị bán tháo, “nằm sàn” xuống còn 58.700 đồng/cổ phiếu ngay từ khi mở phiên sau thông tin ông Đặng Ngọc Thảo, nguyên Giám đốc Công ty P-Lab (thuộc Công ty PNJ) bị bắt. Chốt phiên, PNJ bị dư bán giá sàn hơn 12,58 triệu cổ phiếu và trắng bên mua.

Thị trường chứng khoán phiên giao dịch ngày 3-7 với thanh khoản thấp

Về cơ cấu các nhóm ngành, nhóm cổ phiếu chứng khoán tiếp tục hút được dòng tiền nên tăng mạnh dù thị trường “đỏ lửa”: ORS, VDS tăng trần, BVS tăng 5,63%, MBS tăng 4,88%, AGR tăng 3,9%, VND tăng 2,22%, VCK tăng 2,7%, SHS tăng 2,66%...

Trong khi đó, nhóm cổ phiếu ngân hàng nghiêng về sắc đỏ: LPB giảm 2,11%, EIB và VIB cùng giảm 1,2%, BVB giảm 1,46%; MBB, SHB, CTG, STB, BID, VCB, TCB… giảm gần 1%.

Nhóm cổ phiếu bất động sản cũng đồng loạt giảm: BCM giảm 2,48%, IDC giảm 2,16%, CEO giảm 2,04%, DIG giảm 1,61%, DXG và KDH cùng giảm 1,622%, PDR giảm 1,36%...

Ngoài ra, các nhóm cổ phiếu khác như dầu khí, tiêu dùng, nguyên vật liệu, công nghiệp cũng chìm trong sắc đỏ.

Đóng cửa phiên giao dịch, VN-Index giảm 4,27 điểm (0,23%) còn 1.862,08 điểm với 202 mã giảm, 107 mã tăng và 57 mã đứng giá. Ngược lại, chốt phiên tại sàn Hà Nội, HNX-Index tăng 0,84 điểm (0,27%) lên 307,57 điểm với 56 mã tăng, 65 mã giảm và 60 mã đứng giá.

Thanh khoản tiếp tục giảm, tổng giá trị giao dịch trên sàn HOSE gần 15.700 tỷ đồng, giảm 1.500 tỷ đồng so với phiên trước. Nếu tính cả sàn HNX thì thanh khoản cũng chỉ khoảng 17.100 tỷ đồng.

Khối ngoại tiếp tục bán ròng trên sàn HOSE hơn 206 tỷ đồng. Top 3 cổ phiếu bị bán ròng mạnh nhất là TCB gần 90 tỷ đồng, MSN gần 71 tỷ đồng và VIC gần 64 tỷ đồng.

NHUNG NGUYỄN