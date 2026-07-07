Cổ phiếu PNJ giảm sàn phiên thứ 3 liên tiếp

Bất chấp những động thái trấn an từ PNJ, cùng việc lãnh đạo doanh nghiệp đăng ký mua cổ phiếu sau thông tin vụ án buôn lậu kim cương liên quan đến nguyên Giám đốc Công ty TNHH MTV Giám định PNJ (P-Lab), cổ phiếu PNJ vẫn "nằm sàn" phiên thứ 3 liên tiếp.

Thị trường chứng khoán phiên giao dịch ngày 7-4 đóng cửa trong sắc xanh dù thanh khoản giảm.

Riêng cổ phiếu PNJ tiếp tục giảm sàn phiên thứ 3 ngay từ khi mở phiên, giảm còn 50.800 đồng/cổ phiếu. Chốt phiên, PNJ vẫn dư bán sàn hơn 12,5 triệu cổ phiếu và trắng bên mua. Thị giá cổ phiếu PNJ đã giảm khoảng 19% chỉ sau 3 phiên, vốn hoá mất khoảng 6.294 tỷ đồng, về dưới 26.000 tỷ đồng.

Sau đà “lao dốc”, PNJ đã có động thái mới nhằm củng cố niềm tin của nhà đầu tư khi ông Cao Ngọc Duy, em trai Chủ tịch HĐQT PNJ Cao Thị Ngọc Dung đăng ký mua 300.000 cổ phiếu PNJ. Theo thông tin công bố trên HOSE, giao dịch này dự kiến được thực hiện từ ngày 10-7 đến 7-8 theo phương thức khớp lệnh, thỏa thuận.

Động thái này diễn ra sau buổi gặp gỡ nhà đầu tư do PNJ tổ chức vào ngày 6-7, nhằm giải đáp các thắc mắc liên quan đến vụ án ông Đặng Ngọc Thảo, nguyên Giám đốc Công ty P-Lab (thuộc Công ty PNJ) bị bắt về hành vi buôn lậu kim cương. Tại đây, bà Cao Thị Ngọc Dung cũng khẳng định, PNJ không có bất kỳ liên quan đến 28.000 viên kim cương nhập lậu trong vụ buôn lậu kim cương xuyên quốc gia. PNJ chỉ nhập khẩu kim cương qua đường chính ngạch từ các nhà cung cấp nước ngoài, chủ yếu tại Thái Lan và Hong Kong với đầy đủ chứng từ nhập khẩu. P-Lab không có chức năng kinh doanh kim cương, PNJ không có giao dịch mua bán kim cương với P-Lab và số kim cương nhập lậu nêu trên không đi vào hệ thống phân phối của PNJ.

Về thị trường chung, nhóm cổ phiếu tài chính (ngân hàng, chứng khoán) tăng mạnh góp phần giúp VN-Index đảo chiều tăng trở lại. Trong đó, nhóm cổ phiếu chứng khoán bứt phá: BVS, CTS tăng trần; MBS tăng 7,21%, ORS tăng 5,04%, BSI tăng 4,49%, VND tăng 3,02%, HCM tăng 2,88%...

Ngoài ra, nhóm cổ phiếu bất động sản, công nghiệp cũng giao dịch tích cực. Nhiều cổ phiếu cũng tăng mạnh: GEE tăng 3,61%, GEX tăng 2,09%, CTD tăng 1,99%, HVN tăng 2,76%; KDH tăng 2,2%, IDC tăng 1,75%, NVL tăng 1,62%...

Ngoài PNJ, một số cổ phiếu trụ khác giảm mạnh, góp phần hãm đà tăng của VN-Index là VHM giảm 2,6%, VRE giảm 1,26%, MSN giảm 2,7%...

Đóng cửa phiên giao dịch, VN-Index tăng 4,75 điểm (0,26%) lên 1.848,25 điểm với 169 mã tăng, 140 mã giảm và 58 mã đứng giá. Ngược lại, chốt phiên tại sàn Hà Nội, HNX-Index giảm 2,77 điểm (0,93%) còn 293,74 điểm với 68 mã giảm, 61 mã tăng và 61 mã đứng giá. Thanh khoản giảm mạnh, tổng giá trị giao dịch trên sàn HOSE chỉ hơn 16.300 tỷ đồng, giảm 8.100 tỷ đồng so với phiên trước. Nếu tính cả sàn HNX thì thanh khoản cũng chỉ gần 17.600 tỷ đồng, giảm 6.200 tỷ đồng so với phiên trước.

Khối ngoại nối dài chuỗi bán ròng phiên thứ 4 trên sàn HOSE, trong đó, cổ phiếu VHM bị bán ròng mạnh nhất, hơn 203 tỷ đồng; tiếp đến là MSN gần 183 tỷ đồng và SHB hơn 36 tỷ đồng.

NHUNG NGUYỄN