PNJ “nằm sàn” phiên thứ 2, VN-Index mất gần 19 điểm

Lực bán tháo mạnh trong phiên chiều 6-7 kéo VN-Index lao dốc. Trong đó, PNJ tiếp tục giảm sàn, vốn hóa doanh nghiệp này bị “bốc hơi” hơn 4.352 tỷ đồng chỉ sau 2 phiên.

Thị trường chứng khoán phiên giao dịch ngày 6-7 giảm mạnh. Số cổ phiếu giảm chiếm áp đảo. Trong đó, cổ phiếu PNJ giảm sàn phiên thứ 2 sau thông tin ông Đặng Ngọc Thảo, nguyên Giám đốc Công ty P-Lab (thuộc Công ty PNJ) bị bắt về hành vi buôn lậu kim cương. Chốt phiên, PNJ tiếp tục giảm còn 54.600 đồng/cổ phiếu, dư bán giá sàn hơn 11,4 triệu cổ phiếu và trắng bên mua.

Hầu hết các nhóm ngành đều chìm trong sắc đỏ. Nhóm cổ phiếu tài chính (ngân hàng, chứng khoán) giảm mạnh góp phần kéo chỉ số giảm sâu: EIB giảm 3,15%, BID giảm 2,13%, VCB giảm 1,29%, TPB giảm 2,11%, SHB giảm 2,2%, VPB giảm 1,26%, VIX giảm 4,4%, SHS giảm 3,11%, CTS giảm 4,08%, VCI giảm 2,59%, TCX giảm 3,33%, VCK giảm 2,05%...

Hầu hết các nhóm ngành đều chìm trong sắc đỏ

Nhóm cổ phiếu bất động sản, đầu tư công cũng đồng loạt giảm. Nhiều cổ phiếu giảm sâu: KDH giảm 3,76%, CEO giảm 3,47%, TCH giảm 4,55%, CII giảm 3,78%, VSC giảm 5,9%, PC1 giảm 6,59%, DPG giảm 3,09%...

Các nhóm cổ phiếu còn lại như dầu khí, tiêu dùng, nguyên vật liệu… cũng chìm trong sắc đỏ.

Một số cổ phiếu vốn hóa lớn còn giữ sắc xanh hiếm hoi trên thị trường là VHM tăng 1,65%, GMD tăng 1,05%, BVS tăng 1,88%...

Đóng cửa phiên giao dịch, VN-Index giảm 18,58 điểm (1%) còn 1.843,5 điểm với đến 267 mã giảm, 58 mã tăng và 48 mã đứng giá. Chốt phiên tại sàn Hà Nội, HNX-Index cũng giảm 11,6 điểm (3,6%) còn 296,51 điểm với 100 mã giảm, 40 mã tăng và 52 mã đứng giá. Lực bán mạnh kéo thanh khoản tăng, tổng giá trị giao dịch trên sàn HOSE hơn 22.400 tỷ đồng, tăng 6.700 tỷ đồng so với phiên trước. Nếu tính cả sàn HNX thì thanh khoản đạt gần 23.800 tỷ đồng.

Khối ngoại tiếp tục bán ròng phiên thứ 3 liên tục trên sàn HOSE với tổng giá trị hơn 2.458 tỷ đồng. Trong đó, khối ngoại chủ yếu bán ròng là VIC hơn 2.253 tỷ đồng, tiếp đến là SHB hơn 95 tỷ đồng và MSN gần 70 tỷ đồng.

NHUNG NGUYỄN