PNJ “thoát sàn” sau 3 phiên giảm kịch biên độ

Cổ phiếu PNJ chốt phiên “lội ngược dòng” nhờ lực cầu bắt đáy mạnh. Trong ngày, HĐQT PNJ cũng công bố kế hoạch mua lại cổ phiếu quỹ để bảo vệ giá trị của công ty.

Thị trường chứng khoán phiên giao dịch 8-7 ghi nhận phiên tăng thứ 2 liên tiếp với thanh khoản cải thiện. Trong đó, nhà đầu tư trong nước đổ tiền mạnh vào bắt đáy cổ phiếu PNJ khi cổ phiếu này giảm 4 cây sàn, về mức 47.250 đồng/cổ phiếu. Chốt phiên, PNJ tăng lên 52.000 đồng/cổ phiếu, tức tăng khoảng 10% trong phiên. Thanh khoản cổ phiếu này tăng đột biến, hơn 25,6 triệu đơn vị được “sang tay” trong phiên, tương đương giá trị giao dịch đạt 1.243 tỷ đồng.

Trong khi nhà đầu tư trong nước đổ tiền vào bắt đáy, khối ngoại lại “xả hàng”, bán ròng cổ phiếu PNJ mạnh nhất thị trường với gần 216 tỷ đồng.

Chiều 8-7, CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ) cũng đã công bố thông tin liên quan đến kế hoạch mua lại cổ phiếu quỹ trong bối cảnh thị giá cổ phiếu biến động mạnh thời gian gần đây. Theo đó, Hội đồng Quản trị (HĐQT) PNJ cho biết đã thông qua chủ trương thực hiện thủ tục lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bằng văn bản về phương án mua lại cổ phiếu quỹ nhằm bảo vệ giá trị của công ty và lợi ích của cổ đông.

Theo PNJ, việc mua lại cổ phiếu quỹ là một trong những giải pháp mà Hội đồng Quản trị xem xét triển khai trong bối cảnh hiện nay, thể hiện niềm tin vào nền tảng hoạt động của doanh nghiệp cũng như cam kết đồng hành cùng lợi ích lâu dài của cổ đông.

Tuy nhiên, theo quy định hiện hành, trước khi công ty có thể thực hiện mua lại cổ phiếu quỹ, doanh nghiệp cần xử lý số lượng cổ phiếu quỹ đang sở hữu. Do đó, HĐQT PNJ đã quyết định bán 169.559 cổ phiếu quỹ hiện có. Đây là số lượng cổ phiếu quỹ còn lại của công ty và việc bán được thực hiện nhằm đáp ứng yêu cầu về thủ tục pháp lý để triển khai phương án mua lại cổ phiếu quỹ theo quy định.

Theo PNJ, việc bán lượng cổ phiếu quỹ này nhằm đáp ứng yêu cầu về thủ tục pháp lý để triển khai phương án mua lại cổ phiếu quỹ theo quy định. Sau khi hoàn tất các thủ tục cần thiết và được ĐHĐCĐ thông qua, PNJ sẽ tiếp tục thực hiện các bước tiếp theo và công bố thông tin theo quy định.

Về thị trường chung, các nhóm ngành trên thị trường cũng giữ được sắc xanh tích cực. Trong đó, nhóm cổ phiếu nguyên vật liệu tăng mạnh nhất: DPM, BFC tăng trần, DCM tăng 4,42%, HHP tăng 2%, HSG tăng 1,74%...

Nhóm cổ phiếu bất động sản cũng nghiêng về sắc xanh: CEO tăng 3,57%, DIG tăng 2,94%, TCH tăng 1,08%, DXG tăng 1,68%, TCH tăng 1,08%...

Ngoài ra, các nhóm cổ phiếu dầu khí, tiêu dùng cũng tăng trở lại, trong đó nhiều cổ phiếu tăng mạnh: BSR tăng 3,51%, PVS tăng 1,94%, PVT tăng 2,37%; VNM tăng 1,09%, MWG tăng 1,68%...

Riêng nhóm cổ phiếu tài chính (ngân hàng, chứng khoán) có sự phân hoá: VCI tăng 2,01%, ABB tăng 1,6%, NAB tăng 1,91%; VPB, ACB, TPB, VCB, EIB, STB, MBB, CTG, SSI, SHS, BVS tăng gần 1%. Ngược lại: LPB giảm 1,3%, HCM giảm 1,4%, CTS giảm 2,6%, FTS giảm 2,12%, VDS giảm 1,85%, TCX giảm 1,01%, ORS giảm 1,37%, BSI giảm 1,49%; HDB, TCB, VCK giảm gần 1%.

Đóng cửa phiên giao dịch, VN-Index tăng 5,45 điểm (0,29%) lên 1.853,7 điểm với 172 mã tăng, 128 mã giảm và 76 mã đứng giá.

Chốt phiên tại sàn Hà Nội, HNX-Index cũng tăng 6,65 điểm (2,26%) lên 300,39 điểm với 67 mã tăng, 66 mã giảm và 52 mã đứng giá. Thanh khoản cải thiện nhưng vẫn ở mức thấp, tổng giá trị giao dịch trên sàn HOSE gần 17.200 tỷ đồng, tăng 900 tỷ đồng so với phiên trước. Nếu tính cả sàn HNX thì thanh khoản khoảng 18.500 tỷ đồng.

Khối ngoại bán ròng phiên thứ 5 liên tục trên sàn HOSE với tổng giá trị hơn 506 tỷ đồng. Trong đó, cổ phiếu PNJ bị bán mạnh nhất gần 216 tỷ đồng, tiếp đến là MSN gần 185 tỷ đồng và VHM gần 131 tỷ đồng.

NHUNG NGUYỄN