Nhóm cổ phiếu chứng khoán tăng mạnh, đi ngược thị trường

Dù phần lớn thời gian giao dịch trong sắc xanh nhưng VN-Index chốt phiên trong sắc đỏ vì lực bán cuối phiên bất ngờ tăng mạnh.

Thị trường chứng khoán phiên giao dịch ngày 2-7 không giữ được sắc xanh dù riêng 2 cổ phiếu nhà Vingroup (VIC tăng 1,47% và VHM 1,14%) góp phần kéo VN-Index tăng gần 7 điểm. Trong khi đó, đa số các cổ phiếu bất động sản còn lại chìm trong sắc đỏ: DXG giảm 2,76%, KBC giảm 1,51%, TCH giảm 1,37%, CEO giảm 1,34%, NLG giảm 1,5%; NVL, VCM, VPI, KDH, VSC… giảm gần 1%.

Các cổ phiếu bất động sản chìm trong sắc đỏ

Nhóm cổ phiếu ngân hàng cũng nghiêng về sắc đỏ gây áp lực lên chỉ số chung: TCB giảm 1,31%, BID giảm 1,16%, VCB giảm 1,43%, LPB giảm 1,88%, BVB giảm 1,44%, TPB giảm 1,49%; MBB, MSB, STB, EIB, CTG... giảm gần 1%.

Các nhóm cổ phiếu khác như công nghiệp, dầu khí, công nghệ thông tin, tiêu dùng đa số giảm.

Riêng nhóm cổ phiếu chứng khoán đi ngược thị trường, tăng mạnh: BVS tăng trần, CTS tăng 5,97%, FTS tăng 3,72%, AGR tăng 3,01%, BSI tăng 2,5%, VDS tăng 4,2%, VFS tăng 2,88%...

Đóng cửa phiên giao dịch, VN-Index giảm 0,86 điểm (0,05%) còn 1.866,35 điểm với 164 mã giảm, 122 mã tăng và 77 mã đứng giá. Chốt phiên tại sàn Hà Nội, HNX-Index cũng giảm 6,43 điểm (2,05%) còn 306,73 điểm với 62 mã giảm, 66 mã tăng và 58 mã đứng giá. Thanh khoản vẫn ở mức thấp, tổng giá trị giao dịch trên sàn HOSE hơn 17.200 tỷ đồng, tương đương với phiên trước. Nếu tính cả sàn HNX thì thanh khoản hơn 18.000 tỷ đồng.

Sau phiên mua ròng hôm trước, khối ngoại quay lại mua ròng trên sàn HOSE hơn 95 tỷ đồng. Top 3 cổ phiếu bị bán ròng mạnh nhất là TCB gần 82 tỷ đồng, HPG hơn 73 tỷ đồng và MSN gần 56 tỷ đồng.

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NHUNG NGUYỄN