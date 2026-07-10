Chứng khoán tiếp tục “đỏ sàn”, cổ phiếu PNJ giảm 6,8%

Thị trường chứng khoán phiên giao dịch ngày 10-7 tiếp tục chìm trong sắc đỏ, do lực bán mạnh nhưng lực cầu yếu. Cổ phiếu giảm chiếm áp đảo.

Chứng khoán tiếp tục “đỏ sàn”

Trong đó, nhóm cổ phiếu tài chính (ngân hàng, chứng khoán) tiếp tục giảm sâu, gây sức ép lên chỉ số: VPB giảm 2,02%, TCB giảm 2,26%, STB giảm 1,27%, TPB giảm 1,54%, CTG giảm 1,03%, HDB giảm 1,1%, VIX giảm 3,74%, VND giảm 1,91%, SHS giảm 3,14%, ORS giảm 4,2%, SSI giảm 1,48%...

Các nhóm cổ phiếu khác như bất động sản, tiêu dùng, dầu khí, công nghiệp, công nghệ thông tin cũng đồng loạt giảm.

Trong đó, cổ phiếu PNJ chốt phiên giảm sát giá sàn, xuống còn 46.600 đồng/cổ phiếu, giảm 6,8%. Với mức giá này, khoảng 10,5 triệu cổ phiếu được nhà đầu tư bắt đáy tại vùng 47.250 đồng/cổ phiếu trong phiên sáng 8-7, đã về tài khoản theo chu kỳ thanh toán T+2,5 đang tạm lỗ 650 đồng/cổ phiếu, tương đương khoảng 1,38%, chưa bao gồm thuế và phí giao dịch.

Trên thị trường, chỉ một số cổ phiếu vốn hóa lớn giữ được sắc xanh, góp phần đỡ cho VN-Index bớt giảm sâu hơn: MBB, VIC, VNM, LPB.

Đóng cửa phiên giao dịch, VN-Index giảm 12,36 điểm (0,67%) còn 1.828,34 điểm với đến 212 mã giảm, chỉ 86 mã tăng và 65 mã đứng giá. Chốt phiên tại sàn Hà Nội, HNX-Index cũng giảm 2,91 điểm (0,95%) còn 303,76 điểm với 88 mã giảm, 44 mã tăng và 47 mã đứng giá. Lực bán mạnh nên thanh khoản cải thiện, tổng giá trị giao dịch trên sàn HOSE hơn 17.000 tỷ đồng, tăng 2.400 tỷ đồng so với phiên trước. Nếu tính cả sàn HNX thì thanh khoản gần 18.000 tỷ đồng.

Khối ngoại quay lại mua ròng trên sàn HOSE sau chuỗi bán ròng 6 phiên trước đó, với tổng giá trị mua ròng gần 1.638 tỷ đồng. Trong đó, khối này chủ yếu mua cổ phiếu VIC hơn 1.679 tỷ đồng, tiếp đến là VNM hơn 196 tỷ đồng và MBB hơn 66 tỷ đồng.

NHUNG NGUYỄN