VN-Index giảm, chứng khoán "đỏ sàn"

Sau hai phiên tăng liên tiếp, VN-Index đảo chiều giảm điểm do áp lực bán chiếm ưu thế trên diện rộng. Trong bối cảnh đó, nhóm cổ phiếu dầu khí tăng mạnh, trở thành điểm sáng của thị trường.

Thị trường chứng khoán phiên giao dịch ngày 9-7 với thanh khoản sụt giảm mạnh, dòng tiền mất hút khiến thị trường đảo chiều giảm mạnh.

Dầu khí là nhóm cổ phiếu duy nhất trên thị trường hút được dòng tiền nên tăng mạnh: OIL tăng 5,34%, BSR tăng 4,98%, PVD tăng 2,3%, PVS tăng 2,45%, PLX tăng 2,13%...

Trong khi đó, các nhóm cổ phiếu khác đồng loạt bị nhấn chìm trong sắc đỏ. Nhóm cổ phiếu tài chính (ngân hàng, chứng khoán) giảm mạnh, góp phần gây áp lực lên chỉ số: SSB giảm 2,74%, CTG giảm 1,3%, MBB giảm 1,6%, EIB giảm 1,48%, BID giảm 1,32%, VPB giảm 1,8%, VIX giảm 2,73%, VPX giảm 2,45%, VCK giảm 2,24%, SHS giảm 1,55%, VCI giảm 1,18%...

Các nhóm cổ phiếu khác như bất động sản, công nghiệp, nguyên vật liệu, tiêu dùng cũng nghiêng về sắc đỏ. Trong đó nhiều cổ phiếu giảm mạnh: GEX giảm 554%, GEE giảm 4,48%, POW 3,4%. Cổ phiếu PNJ cũng không giữ được đà hồi phục khi từ mức đỉnh trong phiên ở mức 54.000 đồng/cổ phiếu quay đầu giảm, chốt phiên còn 50.000 đồng/cổ phiếu, giảm 3,8% so với tham chiếu.

Đóng cửa phiên giao dịch, VN-Index giảm 13 điểm (0,7%) còn 1.840,7 điểm với đến 206 mã giảm, 92 mã tăng và 66 mã đứng giá.

Ngược lại, chốt phiên tại sàn Hà Nội, HNX-Index tăng 6,28 điểm (2,09%) lên 306,67 điểm với 47 mã tăng, 76 mã giảm và 50 mã đứng giá.

Thanh khoản giảm mạnh, tổng giá trị giao dịch trên sàn HOSE chỉ hơn 14.600 tỷ đồng, giảm 2.600 tỷ đồng so với phiên trước. Nếu tính cả sàn HNX thì thanh khoản cũng chỉ hơn 15.600 tỷ đồng.

Khối ngoại bán ròng phiên thứ 6 liên tục trên sàn HOSE với tổng giá trị bán ròng hơn 190 tỷ đồng. Top 3 cổ phiếu bị bán ròng mạnh nhất là TCB gần 90 tỷ đồng, VPB gần 69 tỷ đồng và GEX hơn 61 tỷ đồng.

NHUNG NGUYỄN