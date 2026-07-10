Tập đoàn MB cam kết huy động 2 tỷ USD cho các dự án trọng điểm TPHCM

Ngày 10-7, Ngân hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện đại (MBV) khai trương trụ sở kinh doanh mới tại tòa nhà Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại TPHCM (VIFC-HCM), số 8 Nguyễn Huệ, phường Sài Gòn. Tham dự có đồng chí Nguyễn Văn Được, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM.

Ngân hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện đại là ngân hàng đầu tiên đặt trụ sở kinh doanh tại tòa nhà Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại TPHCM.

Trong khuôn khổ sự kiện, VIFC-HCM, Ngân hàng TMCP Quân đội và Ngân hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện đại ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược nhằm phát triển hạ tầng dịch vụ tài chính, kết nối cơ hội đầu tư và thúc đẩy hình thành hệ sinh thái tài chính tại trung tâm.

Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại TPHCM, MB và MBV ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược

Theo thỏa thuận, VIFC-HCM sẽ tập trung kết nối cơ hội, điều phối phát triển hạ tầng dịch vụ theo các chuẩn mực quốc tế và tạo không gian hoạt động cho các thành viên.

Với vai trò thành viên sáng lập VIFC-HCM, Tập đoàn MB sẽ tham gia 4 lĩnh vực trọng tâm gồm tài trợ thương mại quốc tế, ngân hàng đầu tư, chuyển đổi số và phát triển hệ sinh thái đa ngành. Đồng thời, MB cam kết đồng hành cùng cơ quan điều hành trung tâm nghiên cứu, xây dựng và đề xuất các giải pháp tài chính nhằm thu hút nhà đầu tư trong và ngoài nước, góp phần huy động nguồn lực dự kiến khoảng 2 tỷ USD.

Nguồn vốn này được định hướng phục vụ các dự án hạ tầng, công trình trọng điểm và hoạt động phát hành trái phiếu đô thị của TPHCM. Để cụ thể hóa cam kết, MBV sẽ trực tiếp triển khai, cung cấp các giải pháp tài chính tại trụ sở mới.

Đồng chí Nguyễn Văn Được, Chủ tịch UBND TPHCM tham dự lễ khai trương trụ sở kinh doanh mới của MBV tại tòa nhà VIFC-HCMC, số 8 Nguyễn Huệ, phường Sài Gòn

Phát biểu tại sự kiện, đồng chí Nguyễn Công Vinh, Phó Chủ tịch UBND TPHCM, đánh giá cao việc MBV tiên phong lựa chọn đặt trụ sở kinh doanh tại tòa nhà VIFC-HCM. Đây là tín hiệu tích cực đối với cộng đồng nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Cũng theo đồng chí Nguyễn Công Vinh, TPHCM và Tập đoàn MB sẽ phối hợp xây dựng các giải pháp tài chính nhằm thu hút nhà đầu tư, huy động khoảng 2 tỷ USD cho các dự án hạ tầng và công trình trọng điểm của thành phố. MB và các công ty thành viên sẽ tham gia tư vấn tài chính, phát triển nền tảng sở giao dịch hàng hóa, tài sản số, đa tài sản và hạ tầng thanh toán hiện đại.

Trong khi đó, MBV sẽ cung cấp các giải pháp tài chính - ngân hàng số; đồng thời nghiên cứu, thí điểm các mô hình tài chính mới như tài sản số, tài sản mã hóa và Fintech trong khuôn khổ cơ chế thử nghiệm có kiểm soát khi được cơ quan có thẩm quyền cho phép.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Công Vinh cũng hoan nghênh cam kết của các bên trong phối hợp đào tạo, thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao, xúc tiến quảng bá và thu hút thành viên, nhà đầu tư cho VIFC-HCM. Đồng thời, khẳng định chính quyền TPHCM sẽ luôn đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi để các nhà đầu tư và các định chế tài chính hoạt động hiệu quả tại trung tâm.

NHUNG NGUYỄN