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2 cổ phiếu thuộc hệ sinh thái Bamboo Capital bị hủy niêm yết

SGGPO

Từ hôm nay 15-7, cổ phiếu BCG của Bamboo Capital và TCD của Tracodi chính thức hủy niêm yết, sau thời gian bị đình chỉ giao dịch từ tháng 10-2025.

2 cổ phiếu thuộc hệ sinh thái Bamboo Capital bị hủy niêm yết

Theo thông báo của Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM (HOSE), 2 cổ phiếu BCG của CTCP Tập đoàn Bamboo Capital và TCD của CTCP Tập đoàn Xây dựng Tracodi chính thức bị hủy niêm yết bắt buộc theo quy định.

Cụ thể, hơn 880 triệu cổ phiếu BCG bị hủy niêm yết trên sàn HOSE với nguyên nhân được HOSE đưa ra là đến nay, Bamboo Capital vẫn chưa gửi và công bố hàng loạt báo cáo tài chính theo quy định, bao gồm: báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 và 2025; báo cáo tài chính soát xét bán niên năm 2025, báo cáo tài chính các quý 1, 2, 3, 4 - 2025 và quý 1-2026.

Cùng với BCG, hơn 335 triệu cổ phiếu TCD của CTCP Tập đoàn Xây dựng Tracodi - doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái của Bamboo Capital cũng bị HOSE hủy niêm yết bắt buộc.

Theo HOSE, dù Tracodi đã công bố Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 và 2025 nhưng Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C đều từ chối đưa ra ý kiến đối với các báo cáo này. Theo quy định hiện hành, trường hợp báo cáo tài chính năm gần nhất bị đơn vị kiểm toán từ chối đưa ra ý kiến là căn cứ để cổ phiếu bị hủy niêm yết bắt buộc.

Hệ sinh thái Bamboo Capital lâm vào khủng hoảng kể từ khi ông Nguyễn Hồ Nam, nhà sáng lập kiêm cựu Chủ tịch Bamboo Capital bị cơ quan điều tra khởi tố để điều tra các sai phạm theo quy định pháp luật vào tháng 2-2025.

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NHUNG NGUYỄN

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Cổ phiếu BCG Bamboo Capital Cổ phiếu TCD Quý I-2026 Tracodi Nguyễn Hồ Nam BCG HoSE Bán niên Soát xét

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