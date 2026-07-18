Khối ngoại tiếp tục bán ròng hơn 2.100 tỷ đồng trong tuần giao dịch vừa qua

Trong tuần giao dịch vừa qua, nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục duy trì xu hướng bán ròng trên thị trường chứng khoán, với tổng giá trị hơn 2.100 tỷ đồng. Áp lực bán tập trung chủ yếu trên sàn HOSE, trong đó cổ phiếu FPT bị bán ròng mạnh nhất.

Thống kê trên toàn thị trường cho thấy, khối ngoại bán ròng tổng cộng 87,1 triệu cổ phiếu, tương ứng giá trị hơn 2.104 tỷ đồng. Trong đó, khối ngoại bán ròng trên HOSE và UPCoM, trong khi vẫn mua ròng trên HNX.

Riêng trên HOSE, khối ngoại bán ròng 88,85 triệu cổ phiếu, tương ứng hơn 2.157,8 tỷ đồng, giảm khoảng 10% về giá trị so với tuần trước.

So với tuần trước, giá trị bán ròng của khối ngoại giảm khoảng 15%, nhưng khối lượng bán ròng tăng 45%. Trước đó, khối ngoại bán ròng 60,07 triệu cổ phiếu với tổng giá trị khoảng 2.478 tỷ đồng.

Về các mã bị bán ròng mạnh nhất, FPT đứng đầu với giá trị khoảng 606 tỷ đồng. Tiếp theo là nhóm cổ phiếu ngân hàng, chứng khoán và bất động sản, gồm CTG (415 tỷ đồng), VPB (389 tỷ đồng), SSI (337 tỷ đồng), VHM (201 tỷ đồng) và VIC (148 tỷ đồng).

NHUNG NGUYỄN