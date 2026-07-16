Chứng khoán tăng mạnh, cổ phiếu PNJ vẫn giảm 6,3%

Cú đảo chiều cuối phiên kéo VN-Index từ mức thấp nhất 1.757,83 điểm lên 1.804,24 điểm khi đóng cửa, tương đương mức hồi phục gần 47 điểm trong phiên.

Phiên giao dịch ngày 16-7 diễn ra đúng ngày đáo hạn hợp đồng phái sinh nên thị trường biến động mạnh. Áp lực bán gia tăng ngay từ đầu phiên, có thời điểm khiến VN-Index giảm gần 25 điểm.

Tuy nhiên, lực cầu bắt đáy tăng mạnh về cuối phiên đã giúp chỉ số đảo chiều, đóng cửa tăng hơn 22 điểm và lấy lại mốc 1.800 điểm.

Dòng tiền chủ yếu tập trung vào nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn. Trong đó, bộ ba cổ phiếu Vingroup tăng mạnh, với VHM tăng 5%, VIC tăng 2,76% và VRE tăng 1,01%, đóng góp khoảng 16 điểm trong tổng mức tăng hơn 22 điểm của VN-Index.

Cổ phiếu FPT cũng tăng trở lại sau 5 phiên giảm liên tiếp, tăng 1,8% lên 68.000 đồng/cổ phiếu.

Riêng cổ phiếu PNJ dù thoát giá sàn trong phiên nhưng vẫn đóng cửa giảm 6,3%, còn 40.900 đồng/cổ phiếu, xuống mức thấp nhất trong gần 5 năm. So với đỉnh lịch sử, cổ phiếu PNJ đã mất hơn 50% giá trị, trong bối cảnh một lãnh đạo và một nhân viên Công ty P-Lab, đơn vị thuộc PNJ, bị xác định có liên quan đường dây buôn lậu kim cương.

Trên thị trường chung, nhóm cổ phiếu tài chính, gồm ngân hàng và chứng khoán, nghiêng về sắc xanh, góp phần củng cố đà tăng của VN-Index. HCM tăng trần; HDB tăng 3,04%; ACB tăng 2,81%; TCB và SSB cùng tăng 1,27%; VND tăng 2,32%; SSI tăng 1,21%; ORS tăng 2,92%...

Nhóm cổ phiếu bất động sản phân hóa mạnh. Bên cạnh bộ ba cổ phiếu Vingroup, NVL tăng trần, DIG tăng 3,75%, IDC tăng 1,33%; VPI và KHG tăng gần 1%.

Ở chiều ngược lại, KDH giảm 2,56%, BCM giảm 2,27%, HDC giảm 1,42%; TCH, CEO, PDR, NLG và KBC giảm gần 1%.

Đóng cửa phiên giao dịch, VN-Index tăng 22,12 điểm, tương đương 1,24%, lên 1.804,24 điểm. Toàn sàn có 141 mã tăng, 157 mã giảm và 43 mã đứng giá.

Trên sàn Hà Nội, HNX-Index giảm 2,75 điểm, tương đương 0,94%, xuống 288,32 điểm. Toàn sàn có 79 mã giảm, 53 mã tăng và 48 mã đứng giá.

Thanh khoản tăng mạnh, với tổng giá trị giao dịch trên sàn HOSE đạt gần 19.300 tỷ đồng, tăng khoảng 3.800 tỷ đồng so với phiên trước. Tính cả sàn HNX, tổng giá trị giao dịch đạt hơn 20.600 tỷ đồng, tăng khoảng 4.300 tỷ đồng.

Khối ngoại mua ròng trở lại trên sàn HOSE sau 2 phiên bán ròng liên tiếp, với giá trị gần 72 tỷ đồng. VIC được mua ròng gần 253 tỷ đồng, ACB gần 218 tỷ đồng và VHM gần 154 tỷ đồng.

NHUNG NGUYỄN