"Cổ phiếu vua" lao dốc, VN-Index giảm mạnh phiên thứ 2 từ đỉnh

VN-Index giảm mạnh phiên thứ 2 sau khi liên tục thiết lập đỉnh lịch sử trước đó. VN-Index về sát 1.610 điểm, đã giảm gần 90 điểm sau 2 phiên.

Thị trường chứng khoán phiên giao dịch ngày đầu tuần (25-8) chưa dừng đà giảm vì nhà đầu tư vẫn chốt lời mạnh mẽ. Dù mở phiên, VN-Index tăng gần 16 điểm lên hơn 1.661 điểm. Nhưng sau đó, lực cung ồ ạt kéo VN-Index có thời điểm quay đầu giảm gần 36 điểm, về thấp nhất 1.608 điểm (giảm gần 53 điểm so với điểm cao nhất trong phiên), rồi chốt phiên phục hồi nhẹ lên 1.614,03 điểm.

Nhóm “cổ phiếu vua” với hàng loạt cổ phiếu giảm sàn, trắng bên mua và giảm sát sàn với lượng bán mạnh góp phần kéo VN-Index lao dốc. 9 cổ phiếu ngân hàng giảm mạnh đã lấy của VN-Index gần 22 điểm. Cụ thể: VIB, TPB, OCB, EIB, MSB giảm kịch sàn; VPB giảm 6,82%, SHB giảm 5,51%, ACB giảm 5,92%, BID giảm 5,2%, LPB giảm 4,26%, TCB giảm 372%, CTG giảm 3,54%...

Nhóm cổ phiếu chứng khoán cũng giảm mạnh: VDS giảm sàn, VIX giảm 5,51%, CTS giảm 3,58%, BSI giảm 4,24%, HCM giảm 2,62%, VCI giảm 1,15%, FTS giảm 2,37%...

Nhóm cổ phiếu đầu tư công cũng giảm mạnh sau thời gian tăng “nóng” trước đó: CII, VSC, PC1, LCG giảm sàn, HHV giảm 5,63%, FCN giảm 5,06%...

Nhóm cổ phiếu bất động sản trừ một số cổ phiếu còn giữ được sắc xanh: VIC tăng 5,56%, DXG tăng 1,49%; VHM, NVL tăng gần 1%. Đa số cổ phiếu còn lại cũng giảm mạnh: KBC giảm 5,27%, DIG giảm 6,17%, PDR giảm 3,33%, NTL giảm 3.12%, NLG giảm 3,8%, VPI giảm 2,91%...

Ngoài ra, nhóm cổ phiếu năng lượng, tiêu dùng cũng giảm mạnh: BSR giảm sàn, PVD giảm 2,35%; DBC giảm 4,55%, MSN giảm 1,85%...

Đóng cửa phiên giao dịch, VN-Index giảm 31,44 điểm (1,91%) còn 1.614,03 điểm với 233 mã giảm, 100 mã tăng và 42 mã đứng giá. Chốt phiên tại sàn Hà Nội, HNX-Index cũng giảm 5,9 điểm (2,17%) còn 266,58 điểm với 100 mã giảm, 69 mã tăng và 48 mã đứng giá.

Thanh khoản giảm, tổng giá trị giao dịch trên sàn HOSE gần 42.300 tỷ đồng, giảm 20.000 tỷ đồng so với phiên trước. Nếu tính cả sàn HNX thì thanh khoản đạt gần 45.100 tỷ đồng, giảm 10.060 tỷ đồng so với phiên trước.

Khối ngoại tiếp tục bán ròng phiên thứ 13 liên tục trên sàn HOSE với tổng giá trị bán ròng mạnh, gần 1.716 tỷ đồng. TOP 3 cổ phiếu bị bán ròng mạnh nhất là: HPG gần 587 tỷ đồng, VPB gần 432 tỷ đồng, tiếp đến là STB gần 242 tỷ đồng.

NHUNG NGUYỄN