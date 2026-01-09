Nghĩa tình giữa Báo SGGP với miền cao Sơn Vĩ

Lần thứ 3 trở lại Sơn Vĩ

Từ thị trấn Mèo Vạc (trước đây), vượt gần 50km trên cung đường đèo dốc quanh co, men theo những vách đá cheo leo dọc sông Nho Quế, chúng tôi mới lên tới Sơn Vĩ. Đây là xã biên giới hẻo lánh, vùng sâu, vùng xa nhất của tỉnh Hà Giang (trước đây), nay thuộc tỉnh Tuyên Quang, nằm ở độ cao trên 1.000m so với mực nước biển. Đường sá đi lại rất gian khó, hiểm trở.

Bà Bùi Thị Hồng Sương, Phó Tổng Biên tập Báo SGGP, trao biểu trưng tặng, hỗ trợ cơ sở vật chất trị giá 370 triệu đồng tới Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Sơn Vĩ, xã Sơn Vĩ, tỉnh Tuyên Quang, sáng 8-1. ẢNH: QUANG PHÚC

Trường Phổ thông dân tộc (PTDT) bán trú Tiểu học Sơn Vĩ nằm trên địa bàn xã Sơn Vĩ, tỉnh Tuyên Quang - xã biên giới có điều kiện kinh tế khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo cao. Trường có 1.385 học sinh, với 1.383 em là đồng bào dân tộc thiểu số, trong đó 868 em thuộc diện hộ nghèo. Thầy Nguyễn Hải Hà, Hiệu trưởng Trường PTDT bán trú Tiểu học Sơn Vĩ, cho biết, trường có 1 điểm trường chính và 16 điểm trường, 50 lớp (trong đó có 6 lớp ghép), học sinh đi lại rất gian nan. 755 học sinh bán trú tại trường nhưng cơ sở vật chất thiếu thốn, nhiều em phải ở trụ sở xã, trạm y tế; có em phải đi 15km mới đến được điểm trường.

Trung tá Nguyễn Công Sơn, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Sơn Vĩ, thông tin, đời sống người dân vùng biên giới Sơn Vĩ rất khó khăn. Sơn Vĩ có địa hình phức tạp, xa xôi nên những năm qua, chính quyền, đồn biên phòng, nhà trường tích cực tìm kiếm các nguồn hỗ trợ cho học sinh. Tuy nhiên, những sự hỗ trợ đó (trong đó có sự hỗ trợ từ Báo SGGP) chưa thể đáp ứng nhu cầu bức thiết của thầy cô, học sinh. Số lớp, số học sinh của nhà trường ngày càng tăng, nhu cầu sử dụng lớp học, nhà lưu trú, các công trình phụ trợ khác là rất lớn, hiện vẫn còn những hạng mục đã xuống cấp nhưng chưa có kinh phí sửa chữa. “Sự trở lại của Báo SGGP là rất quý giá, phần nào giúp vơi bớt những khó khăn của thầy trò Trường PTDT bán trú Tiểu học Sơn Vĩ”, Trung tá Nguyễn Công Sơn chia sẻ.

Cô Tạ Thị Lan, giáo viên môn mỹ thuật của trường, quê ở tỉnh Tuyên Quang (trước đây), lên Sơn Vĩ dạy học đã 18 năm nhưng vẫn đang thuê nhà của bà con để sinh sống, công tác. “Trường còn thiếu thốn, nhà công vụ cho giáo viên không có, 100% giáo viên ở trọ nhà dân. Các con học bán trú cũng phải phân tán các điểm, cả thầy và trò đều rất khó khăn”, cô Lan tâm sự.

Thấu hiểu sự thiếu thốn này, năm 2008 và năm 2024, Báo SGGP đã đến với Trường PTDT bán trú Tiểu học Sơn Vĩ. Trong đó, vào tháng 5-2024, chương trình “Thắp sáng niềm tin - Vượt khó đến trường” của Báo SGGP cùng các nhà tài trợ đã tiếp tục hỗ trợ trường một phần cơ sở vật chất, quà tặng, học bổng với trị giá trên 450 triệu đồng. Nhờ những hỗ trợ này, các em học sinh của trường đã bớt một phần khó khăn về nơi ở, nơi học tập. Lần này, Báo SGGP trở lại Sơn Vĩ với chương trình “Áo ấm đến trường”, tặng, hỗ trợ cơ sở vật chất trị giá 370 triệu đồng (trong đó có 100 suất học bổng, 1.000 áo ấm cùng tiền mặt) để nhà trường đầu tư cơ sở vật chất, khắc phục một phần khó khăn cho trường.

Mang yêu thương đến học sinh ở mọi miền đất nước

Phát biểu tại buổi lễ, bà Bùi Thị Hồng Sương, Phó Tổng Biên tập Báo SGGP, Trưởng Ban tổ chức chương trình “Áo ấm đến trường”, cho biết, chương trình của Báo SGGP nhằm mang yêu thương đến các em học sinh ở mọi miền đất nước. “Việc trao tặng áo ấm, học bổng đến các em học sinh và hỗ trợ tu bổ cơ sở vật chất trường học là minh chứng sống động cho nghĩa cử cao đẹp, sự chung tay vì tương lai của thế hệ trẻ”, Phó Tổng Biên tập báo SGGP nhấn mạnh.

Bà Bùi Thị Hồng Sương, Phó Tổng Biên tập Báo SGGP và các đại biểu tặng quà học sinh Trường PTDT bán trú Tiểu học Sơn Vĩ, xã Sơn Vĩ, tỉnh Tuyên Quang. Ảnh: QUANG PHÚC

Trân trọng hoạt động đặc biệt ý nghĩa của Báo SGGP, thầy Trần Văn Huy, Phó Hiệu trưởng nhà trường, bày tỏ, đây là những món quà có ý nghĩa to lớn cả về vật chất lẫn tinh thần, giúp các thầy cô giáo, học sinh có nhiều động lực hơn để thực hiện tốt công tác dạy và học. “Các con sẽ có chiếc áo ấm hơn, chiếc chăn dày hơn, có chiếc bàn ăn để ngồi ăn đàng hoàng hơn… Thật quý giá!”, thầy Huy xúc động nói. Bà Nguyễn Thị Lan Anh, Chánh Văn phòng Sở GD-ĐT tỉnh Tuyên Quang, bày tỏ, nguồn tiền hỗ trợ nhà trường sắm sửa cơ sở vật chất, những chiếc áo ấm tặng học sinh là nguồn động viên lớn lao giúp các em vượt qua những ngày mùa đông giá lạnh và những khó khăn trong cuộc sống, kiên trì theo đuổi tri thức.

Trong cái rét đậm rét hại của mùa đông năm 2026, nơi ngôi trường địa đầu Tổ quốc, Vừ Mí Thò, cậu bé người Mông, học sinh lớp 4, ôm chặt chiếc áo ấm của Báo SGGP vào lòng. Từ hôm nay, em và hơn 1.000 học sinh tiểu học Sơn Vĩ sẽ có thêm áo ấm để chống chọi với cái giá lạnh vùng biên trong hành trình đi tìm con chữ, hướng về tương lai. Mời bạn đọc tìm hiểu thêm về chương trình "Áo ấm đến trường" trên Báo SGGP Online bằng cách quét mã bên dưới.

LÂM NGUYÊN