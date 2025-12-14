Sức sống cơ sở

Chương trình ca nhạc “Quê hương, tình yêu và tuổi trẻ” tại phường Bình Dương

Tối 14-12, tại Công viên Thành phố mới Bình Dương, phường Bình Dương, TPHCM, Sở VH-TT TPHCM phối hợp Liên đoàn Lao động Thành phố tổ chức Chương trình âm nhạc truyền thống cách mạng Quê hương, tình yêu và tuổi trẻ.

Chương trình do Trung tâm Nghệ thuật Thành phố thực hiện, được phát trực tiếp (livestream) trên hạ tầng truyền thông số Fanpage Trung tâm Nghệ thuật TPHCM.

Chương trình được Trung tâm Nghệ thuật Thành phố đầu tư dàn dựng quy mô, hiện đại, góp phần quảng bá và tôn vinh các tác phẩm âm nhạc cách mạng bất hủ, tri ân các thế hệ nhạc sĩ đi trước, đồng thời để kiến tạo những không gian âm nhạc sáng tạo, năng động, chất lượng cao, giúp lan tỏa những sáng tác mới ý nghĩa, chất lượng, gần gũi đời sống nhân dân, đáp ứng hiệu quả nhu cầu giải trí của khán giả hôm nay.

Chương trình ca múa nhạc gửi đến khán giả các sáng tác: Bài ca thanh niên công nhân, Trên công trường rộn tiếng ca, Hoa hồng, Sắc màu quê hương, Yêu đời, Giã từ dĩ vãng, Tái sinh, Quê hương, tình yêu và tuổi trẻ, tân cổ Bình Dương một khúc tình quê, Thím Hai Lúa, xiếc patin Vòng tròn tình yêu, masup Tàu anh qua núi - Nối vòng tay lớn - Việt Nam tự hào tiếp bước tương lai… với sự tham gia biểu diễn của NSND Hữu Quốc, NSƯT Vân Khánh, ca sĩ Cẩm Ly, Phương Thanh, Quốc Đại, Thanh Ngọc, nghệ sĩ xiếc Lê Hưng, Nhã Hiếu, nhóm 135, violist Tân Titan, rapper Minh Hy…

THÚY BÌNH

