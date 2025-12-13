Ngày hội Câu lạc bộ, đội, nhóm phường Bình Trưng năm 2025

Tiết mục ca múa "Thịnh vượng Việt Nam sáng ngời” của Câu lạc bộ Ký ức người lính. Ảnh: THÚY BÌNH

Hiện nay, Trung tâm Cung ứng dịch vụ VH - TT phường Bình Trưng phụ trách rất nhiều Câu lạc bộ, đội, nhóm sinh hoạt với các loại hình nghệ thuật khác nhau, mỗi Câu lạc bộ đều mang nét đặc trưng riêng.

Các đại biểu thưởng lãm hình ảnh tại khu trưng bày triển lãm "Văn hóa - Kết nối công nghệ sáng tạo năm 2025". Ảnh: THÚY BÌNH

Trong thời gian qua, hoạt động Câu lạc bộ, đội, nhóm luôn nhận được sự quan tâm và tạo điều kiện của lãnh đạo các cấp, qua đó tạo động lực để các Câu lạc bộ, đội, nhóm tiếp tục phát huy, sáng tạo, gương mẫu trong hoạt động sinh hoạt, tập luyện, biểu diễn, chung sức xây dựng và đẩy mạnh sự phát triển của phong trào văn hóa văn nghệ tại địa phương.

Hội thi Ẩm thực chủ đề "Hương sắc ba miền". Ảnh: THÚY BÌNH

Ngày hội Câu lạc bộ, đội, nhóm năm 2025 là một trong những hoạt động trọng điểm được tổ chức nhằm tạo không gian giao lưu, gắn kết và lan tỏa những giá trị văn hóa, nghệ thuật tích cực, xây dựng các hoạt động văn hóa lành mạnh, có chất lượng, nâng cao đời sống văn hóa trên địa bàn phường Bình Trưng nói riêng và TPHCM nói chung. Đây cũng là dịp để các Câu lạc bộ, đội, nhóm thể hiện tài năng, phát huy đam mê và sáng tạo.

Đông đảo khán giả thưởng thức các tiết mục biểu diễn ảo thuật. Ảnh: THÚY BÌNH

Đồng thời, tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích để các Câu lạc bộ, đội, nhóm thuộc Trung tâm Cung ứng Dịch vụ Văn hóa - Thể thao phường Bình Trưng gặp gỡ, giao lưu, học hỏi kinh nghiệm; tuyên truyền, giáo dục ý thức trách nhiệm của mỗi cán bộ viên chức về lòng yêu nghề, gắn bó, phát huy tính sáng tạo, thi đua của mỗi cá nhân vì sự phát triển của đơn vị…

Tiết mục ca múa "Made in Việt Nam" của Đội TD Kids. Ảnh: THÚY BÌNH

Tại ngày hội, 18 Câu lạc bộ, đội, nhóm đã thể hiện tài nấu ăn trong Hội thi Ẩm thực chủ đề Hương sắc ba miền; tham quan các gian triển lãm Văn hóa - Kết nối công nghệ sáng tạo năm 2025; trưng bày thơ, thư pháp và các mô hình sáng tạo; chương trình kỷ niệm 8 năm thành lập CLB Ảo thuật Thủ Đức, biểu diễn và giao lưu với CLB Ảo thuật tỉnh Đồng Tháp; liên hoan văn nghệ, múa lân, Đội nghi lễ biểu diễn trống kèn...

Tiết mục “Hoa dâng Đảng” của CLB Dân ca. Ảnh: THÚY BÌNH

BTC đã trao tặng 40 giải thưởng cho các đơn vị tham gia Hội thi ẩm thực chủ đề Hương sắc ba miền và Liên hoan văn nghệ.

Bên cạnh đó, BTC cũng trao giấy khen cho các Câu lạc bộ tích cực tham gia hoạt động triển lãm, các Câu lạc bộ, đội, nhóm tích cực tham gia hoạt động biểu diễn và trao giải thưởng cho các đội có số lượng cổ động viên đông, ấn tượng và nhiệt tình.

THÚY BÌNH