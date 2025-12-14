Vệ sinh di tích lịch sử cách mạng cấp Quốc gia Nhà má Tám Nhung đón Tết

Ngày 14-12, CLB Biển Xanh phối hợp với Hội phụ nữ, Hội cựu chiến binh và Dân phòng khu phố 30, phường Vũng Tàu tổ chức vệ sinh môi trường toàn bộ khu di tích lịch sử Nhà má Tám Nhung (số 1 Trần Xuân Độ, phường Vũng Tàu, TPHCM).

Tại đây, các thành viên đã cùng nhau thu gom rác, dọn cỏ, cắt tỉa cây xanh, gom lá cây, quét dọn, lau chùi nhà - sân trong khuôn viên di tích… Hoạt động này nhằm tạo môi trường, mỹ quan sạch đẹp để di tích Nhà má Tám Nhung phục vụ khách du lịch về nguồn hoặc đến tham quan, tìm hiểu về di tích, lịch sử trong dịp Tết dương lịch và Tết Nguyên đán sắp tới.

Các thành viên tham gia thu gom rác, dọn dẹp vệ sinh trong khuôn viên di tích Nhà má Tám Nhung. Ảnh: QUANG VŨ

Má Tám Nhung tên thật là Hồ Thị Khuyên, sinh năm 1905, tại tỉnh Tiền Giang (nay là tỉnh Đồng Tháp). Trong suốt hai thời kỳ chống Pháp và chống Mỹ, gia đình má Tám Nhung đã nuôi giấu, che chở cho hàng trăm cán bộ cách mạng. Hai người con của má Tám Nhung đều tham gia cách mạng và hy sinh. Má Tám Nhung được Nhà nước phong tặng Huân chương Kháng chiến hạng nhất, Chủ tịch nước truy tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng.

Năm 1989, căn nhà của má Tám Nhung được Bộ Văn hóa - Thông tin công nhận là di tích lịch sử cách mạng cấp Quốc gia.

﻿Di tích gồm một căn nhà, một hầm bí mật, các hiện vật và một tượng đài kỷ niệm có khắc họa hình má Tám Nhung. Ảnh: QUANG VŨ

Nhà má Tám Nhung là di tích lịch sử cách mạng cấp Quốc gia được nhiều tổ chức, đoàn thể thường xuyên đến tham quan, tìm hiểu, tổ chức các hoạt động về nguồn...

Năm 2013, di tích Nhà má Tám Nhung đã được trùng tu tôn tạo để làm nơi giáo dục truyền thống cách mạng, khơi dậy lòng yêu nước, lòng tự hào dân tộc cho cán bộ, nhân dân. Nhiều năm qua, Nhà má Tám Nhung đã trở thành địa chỉ du lịch và về nguồn.

Di tích gồm một căn nhà, một hầm bí mật, các hiện vật và một tượng đài kỷ niệm có khắc họa hình má Tám Nhung. Bên trong ngôi nhà hiện còn trưng bày một số mô hình hoạt động nuôi giấu cán bộ cách mạng của vợ chồng má Tám Nhung; các bức tranh tái hiện bối cảnh cuộc họp của Ủy ban khởi nghĩa Vũng Tàu; cảnh bữa cơm chiều trong căn hầm bí mật…

QUANG VŨ