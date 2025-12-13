Sức sống cơ sở

Trẻ mầm non thích thú khám phá xe chữa cháy, bình cứu hỏa

SGGPO

Sáng 13-12, gần 300 trẻ Trường Mầm non Trúc Xanh (phường Rạch Dừa, TPHCM) cùng hơn 100 cán bộ quản lý, giáo viên và phụ huynh hào hứng tham gia buổi diễn tập phòng cháy, chữa cháy.

Chương trình khởi động bằng phần “đố vui có quà” ngay tại sân trường. Bé Nguyễn Hoàng Yến, lớp Chồi 1 hồ hởi khoe: “Các chú hỏi khi có cháy có được trốn vào nhà vệ sinh không. Con trả lời là “Không” nên được thưởng kẹo”.

z7322715100740_0af470ea8f9621f2a7a1dfc48361c3ec.jpg
Trẻ Trường Mầm non Trúc Xanh xung phong trả lời câu hỏi đố vui có thưởng

Sau phần khởi động, giáo viên, nhân viên, học sinh và phụ huynh được hướng dẫn cách sử dụng bình chữa cháy. Dưới sự kiểm soát chặt chẽ của lực lượng chức năng, một “đám cháy” nhỏ được tạo ra để thực hành.

Nhiều giáo viên, nhân viên và phụ huynh hào hứng tham gia, thực hiện đúng các thao tác: kéo chốt an toàn, hướng loa phun vào gốc lửa, bóp van để khí phun ra dập tắt ngọn lửa.

z7322715116030_6a7e96500d3bf25733379844e9b26dcb.jpg

Tiếp đó, các em được di chuyển về lớp. Lực lượng cứu hỏa đốt quả khói tạo tình huống cháy giả định. Giáo viên hướng dẫn cho học sinh đeo khẩu trang hoặc dùng khăn vải che mũi miệng, cúi thấp người, di chuyển từ lớp học ra hành lang và xuống cầu thang bộ để tập kết tại khu vực an toàn.

Đại úy Nguyễn Tùng Lâm ân cần nhắc: “Khi đến khu vực an toàn, các cô cần bình tĩnh kiểm tra sĩ số lớp, xem còn học sinh nào bị kẹt lại hay không”.

z7322715085371_c2ac4c11af7f4ed8b880fbda62dd85db.jpg
Các bé được hướng dẫn kỹ năng thoát hiểm khi có hỏa hoạn
z7322715130747_ea11d0e00d851cb4d1c0619a4e46027a.jpg
z7322715167853_0d94ea7ac0144d16a831acc31318fe33.jpg
Các bé tự tin leo lên thang và trượt xuống bằng dây thoát hiểm
z7322715133532_4597b27885260332a109c7a1fa7e1b88.jpg

Đại úy Nguyễn Tùng Lâm chia sẻ: “Khi trang bị kiến thức phòng cháy, chữa cháy cho trẻ mầm non, điều quan trọng là tạo không khí vui tươi, đơn giản hóa tối đa kiến thức để các con dễ tiếp thu, vừa học mà chơi, chơi mà học”.

Chị Trần Ngọc Bích, Trưởng Ban đại diện Cha mẹ học sinh nhà trường cho hay: “Đây là kỹ năng sinh tồn rất cần thiết cho mọi lứa tuổi, nhất là với trẻ em”.

KHÁNH CHI

Từ khóa

Mầm non Trúc Xanh phường Rạch Dừa TPHCM diễn tập phòng cháy chữa cháy PC07 Công an TPHCM Đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực 24 cô Trần Thị Tương Giao

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn