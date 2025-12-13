Trẻ mầm non thích thú khám phá xe chữa cháy, bình cứu hỏa

Chương trình khởi động bằng phần “đố vui có quà” ngay tại sân trường. Bé Nguyễn Hoàng Yến, lớp Chồi 1 hồ hởi khoe: “Các chú hỏi khi có cháy có được trốn vào nhà vệ sinh không. Con trả lời là “Không” nên được thưởng kẹo”.

Trẻ Trường Mầm non Trúc Xanh xung phong trả lời câu hỏi đố vui có thưởng

Sau phần khởi động, giáo viên, nhân viên, học sinh và phụ huynh được hướng dẫn cách sử dụng bình chữa cháy. Dưới sự kiểm soát chặt chẽ của lực lượng chức năng, một “đám cháy” nhỏ được tạo ra để thực hành.

Nhiều giáo viên, nhân viên và phụ huynh hào hứng tham gia, thực hiện đúng các thao tác: kéo chốt an toàn, hướng loa phun vào gốc lửa, bóp van để khí phun ra dập tắt ngọn lửa.

Tiếp đó, các em được di chuyển về lớp. Lực lượng cứu hỏa đốt quả khói tạo tình huống cháy giả định. Giáo viên hướng dẫn cho học sinh đeo khẩu trang hoặc dùng khăn vải che mũi miệng, cúi thấp người, di chuyển từ lớp học ra hành lang và xuống cầu thang bộ để tập kết tại khu vực an toàn.

Đại úy Nguyễn Tùng Lâm ân cần nhắc: “Khi đến khu vực an toàn, các cô cần bình tĩnh kiểm tra sĩ số lớp, xem còn học sinh nào bị kẹt lại hay không”.

Các bé được hướng dẫn kỹ năng thoát hiểm khi có hỏa hoạn

Các bé tự tin leo lên thang và trượt xuống bằng dây thoát hiểm

Đại úy Nguyễn Tùng Lâm chia sẻ: “Khi trang bị kiến thức phòng cháy, chữa cháy cho trẻ mầm non, điều quan trọng là tạo không khí vui tươi, đơn giản hóa tối đa kiến thức để các con dễ tiếp thu, vừa học mà chơi, chơi mà học”.

Chị Trần Ngọc Bích, Trưởng Ban đại diện Cha mẹ học sinh nhà trường cho hay: “Đây là kỹ năng sinh tồn rất cần thiết cho mọi lứa tuổi, nhất là với trẻ em”.

KHÁNH CHI