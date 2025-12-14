Khai mạc “Light Up Festive - Bình Trưng 2025”, thắp sáng mùa lễ hội

Màn trình diễn Flashmob của tuổi trẻ phường Bình Trưng mở màn khai mạc "Light Up Festive - Bình Trưng 2025"

Chuỗi sự kiện do UBND phường Bình Trưng phối hợp Công ty Cổ phần Masterise, Happy Media tổ chức. Đây là một sự kiện cộng đồng đánh dấu thêm bước tiến quan trọng trong hành trình xây dựng một đô thị văn minh, hiện đại và giàu bản sắc tại phường Bình Trưng nói riêng và TPHCM nói chung.

Global Festive - Thắp sáng mùa lễ hội là không gian hội tụ ánh sáng, nghệ thuật, cảm xúc - nơi người dân địa phương và du khách cùng gặp gỡ, sẻ chia, lan tỏa tinh thần kết nối yêu thương, gắn kết cộng đồng trong không khí lễ hội rộn ràng, ấm áp.

Chuỗi sự kiện diễn ra từ ngày 13-12 đến 31-12-2025, trong khung giờ từ 15 đến 21 giờ. Theo ban tổ chức, điểm nhấn nổi bật của chuỗi sự kiện là chương trình khai mạc Light Up Festive - Bình Trưng 2025 thắp sáng không gian nghệ thuật tại Soho Art Avenue; khu trải nghiệm văn hóa và check-in nghệ thuật với nhiều tiểu cảnh sáng tạo, lung linh sắc màu; không gian ẩm thực địa phương hội tụ các món ngon đặc trưng, đậm đà bản sắc; sân khấu biểu diễn nghệ thuật xuyên suốt, kết hợp hài hòa giữa hiện đại và truyền thống, phục vụ người dân và du khách mỗi tối.

Đặc biệt, trong đó có chuỗi hoạt động cộng đồng ý nghĩa, hướng đến giá trị sẻ chia và gắn kết xã hội.

Người dân tại khu trải nghiệm văn hóa và check-in ảnh nghệ thuật

Sân khấu biểu diễn nghệ thuật

Tại sự kiện khai mạc, Phó Chủ tịch UBND phường Bình Trưng Võ Quốc Trường, chia sẻ: “Mỗi hoạt động được tổ chức tại đây đều nhằm góp phần làm phong phú đời sống tinh thần của cộng đồng, tăng thêm sức sống của phường Bình Trưng".

Phó Chủ tịch UBND phường Bình Trưng Võ Quốc Trường phát biểu tại khai mạc

Trong đêm khai mạc, người dân được chiêm ngưỡng bữa tiệc ánh sáng mãn nhãn, hiệu ứng 3D mapping huyền ảo; màn trình diễn sôi động và giàu năng lượng đến từ ban nhạc Sixty Band, DJ 15A và MC Hype Zanis; các tiết mục của thanh thiếu niên trên địa bàn phường…

Lou Hoàng hát trên "Balcony Show"

Ban nhạc Sixty Band

Tiết mục của tuổi trẻ phường Bình Trưng

Chuỗi sự kiện Global Festive - Thắp sáng mùa lễ hội tạo nên không gian vui chơi - giải trí sống động, nâng cao trải nghiệm của người dân. Chuỗi hoạt động cũng bám sát định hướng phát triển bền vững của phường Bình Trưng trong việc xây dựng lối sống hiện đại, tạo nên nhận diện phường là điểm đến “khơi mạch văn hóa, sáng tạo tương lai”.

TIỂU TÂN