Khảo sát chất lượng hoạt động văn hóa ở cơ sở

Ngày 12-12, Đoàn công tác Sở VH-TT TPHCM do NSND Nguyễn Thị Thanh Thúy, Phó Giám đốc Sở làm Trưởng đoàn đã có buổi khảo sát địa điểm tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ tại xã Bàu Bàng.

Tại buổi làm việc, đoàn công tác đã nghe xã Bàu Bàng thông tin về cơ sở vật chất, các thiết chế văn hóa; hoạt động của các CLB nghệ thuật trên địa bàn xã và các hoạt động văn hóa - văn nghệ phục vụ đời sống tinh thần cho nhân dân.

Đoàn công tác Sở VH-TT TPHCM làm việc tại xã Bàu Bàng

Đại diện UBND xã Bàu Bàng cũng trao đổi những khó khăn, vướng mắc, kiến nghị trong quá trình hoạt động văn hóa nghệ thuật sau khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp.

Đoàn lắng nghe những khó khăn, vướng mắc trong hoạt động văn hóa nghệ thuật tại địa phương

Qua nắm bắt thông tin, đoàn công tác đã thống nhất với địa phương sẽ phối hợp tổ chức một số hoạt động văn hóa, văn nghệ cho xã trong thời gian tới.

Đoàn ghi nhận các ý kiến, kiến nghị để có biện pháp tháo gỡ vướng mắc

Đồng thời, đoàn cũng tiếp thu các ý kiến, kiến nghị của xã để có biện pháp tháo gỡ, đưa hoạt động văn hóa, văn nghệ ngày càng hiệu quả, đáp ứng tốt nhu cầu hưởng thụ văn hóa, vật chất tinh thần cho người dân.

Đoàn công tác làm việc tại xã Phú Giáo và xã Dầu Tiếng

* Cùng ngày, đoàn công tác cũng có buổi khảo sát địa điểm, chất lượng tổ chức các hoạt động văn hóa nghệ thuật tại xã Phú Giáo và xã Dầu Tiếng. Mỗi địa phương đều có thế mạnh riêng để phát triển các hoạt động văn hóa nghệ thuật. Tuy nhiên, do điều kiện khách quan, hiệu quả hoạt động và công tác quản lý hoạt động văn hóa nghệ thuật còn bộc lộ nhiều vướng mắc.

Chuyến khảo sát là bước đi cụ thể nhằm chuẩn hóa và nâng cao chất lượng hoạt động văn hóa nghệ thuật từ cơ sở, đảm bảo hoạt động tại xã Bàu Bàng, Phú Giáo, Dầu Tiếng nói riêng và các xã phường của TPHCM nói chung hoạt động hiệu quả, bền vững.

