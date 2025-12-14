Phường Bình Dương: Khai mạc Đại hội Thể dục Thể thao lần thứ I, năm 2025

Đây là sự kiện thể thao lớn đầu tiên của phường kể từ khi được thành lập theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Tham dự buổi lễ có lãnh đạo phường và đông đảo cán bộ, nhân dân địa phương.

Nghi thức rước chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh và khối hồng kỳ



Lễ khai mạc diễn ra trang trọng với các nghi thức rước cờ Tổ quốc, cờ Đại hội, diễu hành biểu dương lực lượng của 31 khối, thu hút hơn 1.300 người tham gia. Nghi thức rước đuốc truyền thống được tổ chức long trọng.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Bình Dương Nguyễn Văn Đông thắp sáng ngọn đuốc truyền thống

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Nguyễn Văn Đông đã thắp sáng ngọn đuốc truyền thống, tượng trưng cho tinh thần đoàn kết và ý chí rèn luyện thể thao của nhân dân phường Bình Dương.

Hơn 1.300 người từ các tổ chức, các đơn vị, trường học, bí thư chi bộ, ban điều hành 20 khu phố thuộc phường Bình Dương diễu hành

Đại hội TDTT phường Bình Dương lần thứ I được tổ chức với 9 môn thi đấu, diễn ra từ ngày 22-11-2025 đến 18-1-2026. Đến nay, có 3 môn thi đấu đã hoàn thành, tạo không khí thi đua sôi nổi trên toàn địa bàn.

Đại hội TDTT diễn ra từ ngày 22-11-2025 đến ngày 18-1-2026

XUÂN THI