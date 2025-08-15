Chương trình “Hà Nội - Từ mùa thu lịch sử năm 1945” tôn vinh lòng yêu nước

Tối 15-8, tại Quảng trường Cách mạng Tháng Tám (Hà Nội), Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội đã phối hợp với các đơn vị chức năng tổ chức Chương trình nghệ thuật đặc biệt “Hà Nội - Từ mùa thu lịch sử năm 1945”.

Đây là sự kiện quan trọng nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2025).

Tham dự chương trình có Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa, cùng nhiều đồng chí lãnh đạo tham dự chương trình “Hà Nội - Từ mùa thu lịch sử năm 1945”

Khai mạc chương trình, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh nêu rõ, chương trình nghệ thuật đặc biệt “Hà Nội - Từ mùa thu lịch sử năm 1945” được tổ chức tại không gian Quảng trường Cách mạng tháng Tám - nơi lưu dấu những sự kiện lịch sử trọng đại, tôn vinh lòng yêu nước, tinh thần cách mạng, lòng tự hào dân tộc càng làm nổi bật hơn ý nghĩa sâu sắc của chương trình: Không chỉ nhắc nhớ về lịch sử vẻ vang, hào hùng của dân tộc Việt Nam từ dấu son chói lọi tháng Tám mùa thu năm 1945, mà còn lan tỏa thông điệp mạnh mẽ ý chí tự cường và khát vọng vươn mình của cả dân tộc. Hơn nữa, chương trình còn là thông điệp, lời khẳng định của Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân Thủ đô quyết tâm tiếp nối lịch sử vẻ vang của dân tộc, truyền thống cách mạng hào hùng, phát huy mọi tiềm năng, nội lực, xây dựng Thủ đô Hà Nội “xanh - thông minh - hiện đại”, góp phần cùng cả nước hiện thực hóa mục tiêu đưa đất nước Việt Nam phát triển hùng cường, phồn vinh và hạnh phúc.

Chương trình nghệ thuật đặc biệt “Hà Nội - Từ mùa thu lịch sử năm 1945” tôn vinh lòng yêu nước và tự hào dân tộc

Chương trình nghệ thuật đặc biệt “Hà Nội - Từ mùa thu lịch sử năm 1945” là chương trình vừa mang tính chính luận, vừa mang tính sử thi về một trong những sự kiện quan trọng nhất trong lịch sử Việt Nam, với nhiều thủ pháp sáng tạo, tinh hoa nghệ thuật của các loại hình nghệ thuật bác học, dân tộc và quốc tế, ứng dụng công nghệ hiện đại tương tác với một số thể loại, phong cách nghệ thuật đương đại.

Chương trình gồm 3 chương, 6 hồi được dàn dựng công phu, hoành tráng ghi lại những lát cắt lịch sử quan trọng trong suốt 80 năm kể từ ngày Cách mạng tháng Tám thành công đến nay.

Một tiết mục nghệ thuật tại chương trình

Đặc biệt, điểm nhấn của chương trình là 3 màn trình chiếu 3D mapping và pháo hoa nghệ thuật đặc sắc; sự kết hợp hòa quyện giữa âm nhạc, ánh sáng và nghệ thuật đưa khán giả bước vào hành trình ánh sáng xuyên thời gian từ những dấu mốc lịch sử hào hùng, qua không gian văn hóa rực rỡ của Thăng Long - Hà Nội đến trái tim công nghệ của tương lai Việt Nam.

KHÁNH NGUYỄN