Chương trình nghệ thuật “Dưới ánh sáng quang vinh”: Bản hùng ca tự hào TPHCM trong kỷ nguyên mới

Tối 15-10, tại 3 điểm cầu phường Sài Gòn, phường Bình Dương và phường Bà Rịa, diễn ra chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030, với chủ đề “Dưới ánh sáng quang vinh”.

Tiết mục nghệ thuật trong chương trình. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Đến dự tại điểm cầu phường Bình Dương có các đồng chí: Trần Lưu Quang, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TPHCM; Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM; Nguyễn Hoàng Sơn, nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương (trước đây); Nguyễn Lộc Hà, Phó Chủ tịch UBND TPHCM; Võ Văn Dũng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TPHCM; cùng các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM.

Đồng chí Trần Lưu Quang, Bí thư Thành ủy TPHCM, dự chương trình nghệ thuật tại điểm cầu phường Bình Dương. Ảnh: TÂM TRANG

Đến dự tại điểm cầu phường Bà Rịa có các đồng chí: Trần Văn Khánh, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu (trước đây); Phạm Thị Sơn, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch Hội Người cao tuổi Việt Nam; Võ Văn Minh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM; Văn Thị Bạch Tuyết, Phó Bí thư Thành ủy, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM; Nguyễn Văn Thọ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM; cùng các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM.

Đồng chí Văn Thị Bạch Tuyết, Phó Bí thư Thành ủy, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM cùng các đại biểu tham dự chương trình nghệ thuật tại điểm cầu phường Bà Rịa. Ảnh: TRÚC GIANG

Các đồng chí (từ phải qua): Võ Văn Minh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM; Nguyễn Văn Thọ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM; Trần Văn Cư, Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh TPHCM tham dự chương trình tại điểm cầu phường Bà Rịa. Ảnh: TRÚC GIANG

Đến dự tại điểm cầu phường Sài Gòn có các đồng chí: Lê Quốc Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM; Đặng Minh Thông, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM; Nguyễn Mạnh Cường, Phó Chủ tịch UBND TPHCM; Dương Anh Đức, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM; cùng các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM.

Các đồng chí: Đặng Minh Thông, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM; Nguyễn Mạnh Cường, Phó Chủ tịch UBND TPHCM tham dự chương trình tại điểm cầu phường Sài Gòn.﻿ Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Ba điểm cầu, một dòng chảy

Mở đầu chương trình, không gian sân khấu tại 3 điểm cầu bừng sáng trong âm nhạc, ánh sáng và nghệ thuật trình diễn, tạo nên không khí thiêng liêng, trang trọng. Liên khúc Lá cờ Đảng - Việt Nam ơi mùa xuân đến rồi vang lên hùng tráng, khắc họa niềm tin son sắt của toàn dân tộc dưới ánh sáng dẫn đường của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Thành công của Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 là sự kiện chính trị trọng đại, không chỉ với thành phố mà còn là niềm vui chung của cả nước. Đây là dấu mốc mở ra giai đoạn phát triển mới, nơi tinh thần “tiên phong - sáng tạo - bản lĩnh” của Đảng bộ và nhân dân thành phố được khẳng định mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

Tiết mục nghệ thuật trong chương trình. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Chương trình nghệ thuật gồm ba chương lớn: “Sáng mãi niềm tin” - “Rạng rỡ Thành phố” - “Tự hào Việt Nam”. Mỗi chương là một bức tranh nghệ thuật sinh động, dẫn dắt người xem đi qua hành trình 95 năm vẻ vang của Đảng, 50 năm thống nhất đất nước, 80 năm Quốc khánh, để cùng hướng tới một kỷ nguyên phát triển mới.

Với cấu trúc cầu truyền hình trực tiếp, 3 điểm cầu phường Sài Gòn, phường Bình Dương và phường Bà Rịa đã tạo thành một không gian văn hóa - nghệ thuật đồng nhất, lan tỏa khí thế đại hội.

Tiết mục nghệ thuật trong chương trình. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Tiết mục nghệ thuật trong chương trình. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Tại điểm cầu phường Sài Gòn, các tiết mục nghệ thuật với quy mô lớn quy tụ hàng trăm diễn viên chuyên nghiệp và quần chúng: Dàn nhạc giao hưởng HBSO, hợp xướng Phương Nam, các nhóm ca múa, lực lượng vũ trang, sinh viên, thiếu nhi… tạo nên không gian trình diễn hùng tráng, lan tỏa niềm tự hào sâu sắc về Đảng, Bác Hồ và dân tộc.

Tại phường Bình Dương và Bà Rịa, chương trình được xây dựng với những tiết mục nghệ thuật mang bản sắc vùng đất, thể hiện rõ tinh thần đổi mới và hội nhập. Những giai điệu ngợi ca quê hương, đất nước như Người là niềm tin tất thắng, Thành phố Hồ Chí Minh niềm tin ngời sáng, Biển, mặt đất và bầu trời… vang lên như lời khẳng định quyết tâm đoàn kết – phát triển của toàn vùng.

Khát vọng vươn mình trong kỷ nguyên mới

Điểm nhấn của chương trình là chuỗi tiết mục kết hợp ca - múa - nhạc - trình chiếu visual art, laser mapping, hiệu ứng khói, pháo hoa nghệ thuật… tạo nên trải nghiệm thị giác và cảm xúc mạnh mẽ. Bên cạnh đó, nhiều tiết mục dành cho thiếu nhi, thanh niên và lực lượng vũ trang thể hiện sự kế thừa, tiếp nối truyền thống cách mạng của thế hệ hôm nay – những chủ nhân tương lai của thành phố và đất nước.

Khán giả dự chương trình tại điểm cầu phường Bình Dương. Ảnh: TÂM TRANG

Tiết mục nghệ thuật tại điểm cầu phường Bình Dương. Ảnh: TÂM TRANG

Chương trình còn gửi gắm thông điệp về tầm nhìn phát triển mới: mở rộng không gian phát triển vùng, đưa TPHCM trở thành “siêu đô thị” tầm cỡ quốc tế, trung tâm tài chính - công nghệ cao, trung tâm kinh tế biển, công nghiệp và du lịch nghỉ dưỡng của khu vực.

Tiết mục nghệ thuật tại phường Bà Rịa. Ảnh: TRÚC GIANG

Chương trình nghệ thuật đặc biệt “Dưới ánh sáng quang vinh” lan tỏa thông điệp mạnh mẽ: TPHCM - thành phố mang tên Bác - tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng, đoàn kết, tiên phong, sáng tạo, góp phần đưa Việt Nam tiến vào kỷ nguyên phát triển hùng cường, thịnh vượng.

THIÊN THANH - TÂM TRANG - TRÚC GIANG