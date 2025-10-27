Chuyển đổi hơn 80ha đất rừng để phục vụ 7 dự án tại Gia Lai

Tại kỳ họp thứ 4 của HĐND tỉnh Gia Lai khóa 12, nhiệm kỳ 2021-2026 (khai mạc sáng 27-10), các đại biểu đã xem xét, biểu quyết thông qua 7 nghị quyết chuyển đổi 80ha đất rừng, trong đó có 33ha đất rừng phòng hộ ven biển để thực hiện 7 dự án phát triển kinh tế - xã hội.

Theo nghị quyết, tổng diện tích đất lâm nghiệp chuyển đổi hơn 80ha được phân bổ cho 7 dự án trên địa bàn các xã, phường của tỉnh. Trong đó, Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng Khu công nghiệp Bình Nghi (Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển hạ tầng Khu công nghiệp Bình Nghi làm chủ đầu tư) chiếm diện tích đất rừng nhiều nhất, với 27,6ha rừng sản xuất tại 2 xã Tây Sơn và An Nhơn Tây.

Kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh Gia Lai khoá 12, nhiệm kỳ 2021-2026

Dự án đầu tư kinh doanh công trình trạm dừng nghỉ Km77+820 trên tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông, đoạn qua phường Hoài Nhơn Tây (do Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam làm chủ đầu tư) sẽ chuyển đổi 8,8ha rừng sản xuất.

Để phục vụ Dự án khai thác đất làm vật liệu san lấp tại phường Quy Nhơn Tây, tỉnh Gia Lai sẽ chuyển đổi hơn 5ha rừng sản xuất; còn Dự án Nhà máy chế biến dăm gỗ Thủy Hà Bình Định tại phường Hoài Nhơn Nam đề nghị chuyển đổi 2,3ha rừng sản xuất.

Gia Lai sẽ chuyển đổi 80ha đất rừng phục vụ 7 dự án phát triển kinh tế - xã hội

Ngoài ra, Dự án khu tái định cư phục vụ Khu công nghiệp Phù Mỹ và các dự án lân cận sẽ chuyển đổi hơn 33,36ha rừng phòng hộ tại khoảnh 1, tiểu khu 150 thuộc xã Phù Mỹ Đông (bao gồm 9,44ha rừng trồng gỗ phi lao trên cát; 16ha rừng trồng khác, còn lại rừng trồng dừa, bãi cát hoang, đất trống...).

Hỗ trợ học phí cho 38.000 học sinh ngoài công lập Tại kỳ họp, HĐND tỉnh Gia Lai cũng thông qua nhiều chính sách an sinh khác, trong đó có Nghị quyết hỗ trợ học phí cho 38.000 học sinh ngoài công lập. Theo nghị quyết, từ năm học 2025-2026, UBND tỉnh Gia Lai sẽ triển khai chính sách hỗ trợ học phí cho trẻ mầm non, học sinh phổ thông và người học chương trình giáo dục phổ thông tại các cơ sở dân lập, tư thục trên địa bàn. Mức hỗ trợ tương đương học phí của các cơ sở công lập cùng cấp học, cụ thể: ở khu vực thành thị là 300.000 đồng/học sinh/tháng; khu vực nông thôn 100.000 – 200.000 đồng/học sinh/tháng; vùng dân tộc thiểu số và miền núi 50.000 – 100.000 đồng/học sinh/tháng. Với khoảng 38.000 học sinh đang theo học tại các cơ sở ngoài công lập, tổng kinh phí hỗ trợ dự kiến gần 75 tỷ đồng.

NGỌC OAI