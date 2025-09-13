Chuyển đổi số – “chìa khóa vàng” thúc đẩy phát triển đất nước

Chiều 13-9, tại Nhà Quốc hội, diễn ra Hội nghị chuyên đề “Bình dân học vụ số – Quốc hội số: Khung kiến thức, kỹ năng số cho Quốc hội hiện đại” với sự tham dự của Tổng Bí thư Tô Lâm và hơn 6.000 đại biểu trực tiếp, trực tuyến.

Chủ tịch Quốc hội phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh: QUANG PHÚC

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, hội nghị thể hiện quyết tâm của Quốc hội trong chuyển đổi số; thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư về việc triển khai bài bản, có tài liệu, tập huấn, đánh giá, để để mỗi người thấy rõ trách nhiệm, nhu cầu, phục vụ công việc hiệu quả hơn.

Hội nghị nhằm trang bị kiến thức, kỹ năng, nâng cao nhận thức đến hành động cho đại biểu Quốc hội, cán bộ, công chức, viên chức; chủ động ứng dụng công nghệ trong công việc hằng ngày; nhất là trong xây dựng pháp luật, hoạt động giám sát và quyết định những vấn đề quan trọng.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng các đại biểu đến dự hội nghị, chiều 13-9. Ảnh: QUANG PHÚC

Theo đồng chí Trần Thanh Mẫn, từ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV, hạ tầng công nghệ thông tin được hình thành với ứng dụng “Quốc hội điện tử 1.0”, đưa kỳ họp vào mô hình “không giấy tờ”, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động nghị trường. Ngày 15-11-2024 Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số của Quốc hội được thành lập do một phó chủ tịch Quốc hội làm Trưởng ban; ngày 13-5-2025 Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 1637 phê duyệt Đề án Chuyển đổi số của Quốc hội giai đoạn 2025-2030, tạo nền tảng để thực hiện chuyển đổi số một cách bài bản, toàn diện, khoa học, hiệu quả và minh bạch.

Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng các đại biểu tham quan khu trưng bày Quốc hội số tại hội nghị. Ảnh: TTXVN

Hiện nay, ứng dụng “Quốc hội 2.0” đã được nâng cấp với nhiều tiện ích mới như tìm kiếm và truy cập văn bản nhanh chóng, từng bước cập nhật dữ liệu đầy đủ, giao diện thân thiện, chia sẻ tài liệu trực tuyến giữa các đại biểu, tra cứu trực tiếp nội dung văn bản, tóm tắt văn bản mà không phải đọc từng trang. Đặc biệt, ứng dụng mới tích hợp trợ lý ảo AI: hỗ trợ tra cứu thông tin, cho phép đăng nhập bằng vân tay, giọng nói; gửi chất vấn bằng văn bản; chuyển giọng nói thành văn bản, gỡ băng và nhận diện được cả giọng nói theo vùng miền.

Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng các đại biểu dự hội nghị, chiều 13-9. Ảnh: QUANG PHÚC

Theo Chủ tịch Quốc hội, nhờ App Quốc hội 2.0, tại kỳ họp thứ 8 và thứ 9 vừa qua, Quốc hội đã xem xét, thông qua số lượng lớn luật, nghị quyết với sự đồng thuận cao. Hệ thống quản lý văn bản, điều hành điện tử cũng đã liên thông với Trục văn bản quốc gia, cho phép xử lý công việc mọi lúc, mọi nơi, tích hợp chữ ký số và công cụ theo dõi tiến độ công việc.

“Ứng dụng Quốc hội 2.0 sẽ được mở rộng triển khai tới HĐND các cấp và đoàn đại biểu Quốc hội, liên thông từ Trung ương tới địa phương, tích hợp giáo trình, tài liệu, phối hợp bồi dưỡng, đào tạo… nhằm xây dựng Quốc hội số hiện đại, minh bạch, hiệu quả,” Chủ tịch Quốc hội khẳng định.

ANH PHƯƠNG