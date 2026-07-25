Thương binh trên 81% khi từ trần sẽ được công nhận là liệt sĩ

Một trong những điểm mới đáng chú ý của Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng là bổ sung quy định công nhận liệt sĩ đối với thương binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên khi từ trần.

Chiều 25-7, Văn phòng Chủ tịch nước tổ chức họp báo công bố Lệnh của Chủ tịch nước về Pháp lệnh Trình tự, thủ tục Tòa án nhân dân xem xét, quyết định việc đưa người nghiện ma túy từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi đi cai nghiện bắt buộc; Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Chi phí tố tụng; Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng.

Quang cảnh buổi họp báo. Ảnh: ĐỖ TRUNG

Tại buổi họp báo, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Thị Hà giới thiệu những điểm mới căn bản trong Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng.

Theo đó, lần này Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng (có hiệu thi hành từ ngày 1-1-2027) bổ sung khái niệm "người có công với cách mạng" theo hướng quy định mang tính chất khái quát để ghi nhận, biểu dương những người có công lao đóng góp cho sự nghiệp cách mạng đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng bảo vệ Tổ quốc và thực hiện nghĩa vụ quốc tế, được cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận.

Nội dung sửa đổi, bổ sung lần này đã hoàn thiện các điều kiện, tiêu chuẩn xét công nhận người có công với cách mạng, như hoàn thiện quy định về công nhận liệt sĩ đối với trường hợp thương binh chết do vết thương tái phát.

“Đây là điểm sửa đổi lớn nhất, cũng là vấn đề vướng mắc kéo dài nhiều năm", bà Nguyễn Thị Hà nhấn mạnh và cho biết, trước đây, dù các cấp, các ngành đã nhiều lần chỉ đạo tháo gỡ nhưng chưa thể giải quyết do vướng quy định pháp lý.

Cụ thể, theo quy định, thương binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 61% trở lên muốn được công nhận liệt sĩ phải có bệnh án điều trị vết thương tại bệnh viện tuyến huyện trở lên và biên bản kiểm thảo tử vong xác định nguyên nhân chết do vết thương tái phát.

Nhưng thực tế, nhiều thương binh nặng dù đang điều trị tại bệnh viện hoặc được chăm sóc tại các trung tâm nuôi dưỡng, khi tình trạng sức khỏe chuyển biến nặng, khó có khả năng cứu chữa đều có nguyện vọng được trở về với gia đình.

Theo bà Nguyễn Thị Hà, điểm sửa đổi quan trọng lần này là thương binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên, khi từ trần sẽ được công nhận là liệt sĩ mà không cần thêm các thủ tục hồ sơ, xác nhận qua nhiều cơ quan như trước.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Thị Hà thông tin về những điểm mới trong Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng. Ảnh: ĐỖ TRUNG

Quy định mới cũng bổ sung điều kiện công nhận liệt sĩ, thương binh đối với lực lượng chức năng trong quá trình trực tiếp làm nhiệm vụ công vụ. Trước đây chỉ công nhận liệt sĩ, thương binh với lực lượng “đấu tranh chống tội phạm”. Trên thực tế giữa “phòng và chống” có sự giao thoa rất nhiều và quy định cũ chỉ có quy định công nhận liệt sĩ, thương binh cho các đối tượng làm nhiệm vụ “chống” tội phạm.

Do đó, lần sửa đổi này bổ sung quy định công nhận liệt sĩ, thương binh đối với lực lượng chức năng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ phòng, chống tội phạm. “Thay đổi này bảo đảm phù hợp với yêu cầu thực tiễn trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, đồng thời đáp ứng tính chất đặc thù của nhiệm vụ quốc phòng, an ninh trong giai đoạn hiện nay”, bà Nguyễn Thị Hà cho biết.

Theo lãnh đạo Bộ Nội vụ, Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng đã bổ sung quy định giao Chính phủ quyết định công nhận hoặc giao cơ quan, người có thẩm quyền công nhận người có công với cách mạng trong trường hợp còn thiếu hồ sơ nhưng có căn cứ thực tiễn và lịch sử rõ ràng hoặc trong trường hợp đặc biệt khác.

Cùng với đó, bổ sung công nhận người làm nhiệm vụ tại biên giới, hải đảo; làm nghĩa vụ quốc tế ở Lào, Campuchia và được Nhà nước khen tặng Huân chương Chiến công là người có công với cách mạng. Đồng thời, bổ sung chế độ trợ cấp người phục vụ đối với người hoạt động cách mạng trước ngày 1-1-1945 (những cán bộ lão thành cách mạng) và người hoạt động cách mạng sau ngày 1-1-1945 đến ngày khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 (những cán bộ tiền khởi nghĩa).

ĐỖ TRUNG