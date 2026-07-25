Quảng Ngãi: Một tàu cá bị rơi bánh lái khi đang vào đảo Đá Nam để tránh gió

Tàu cá QNg-90729 TS của ngư dân Quảng Ngãi bất ngờ bị rơi bánh lái khi đang di chuyển về đảo Đá Nam (cụm đảo Song Tử) tránh gió.

Chiều 25-7, Đồn Biên phòng Bình Thạnh (BĐBP Quảng Ngãi) có thông tin ban đầu về tàu cá QNg-90729 TS bị rơi bánh lái.

Tàu cá hoạt động trên biển. Ảnh minh họa

Theo đó, đêm 24-7, tàu QNg-90729 TS neo đậu tránh gió tại khu vực đảo Đá Bắc (cụm đảo Song Tử), tuy nhiên do khu vực này xuất hiện giông lốc, gió thổi mạnh, ông Đỗ Mai Tấn (thôn Mỹ Tân, xã Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) là chủ tàu, kiêm thuyền trưởng, quyết định điều khiển tàu di chuyển về đảo Đá Nam để neo, hạn chế ảnh hưởng của gió.

Đến khoảng 12 giờ ngày 25-7, khi tàu đang tiếp cận cửa âu neo đậu tàu thuyền của đảo thì bánh lái bất ngờ bị rơi khỏi trục, khiến tàu mất khả năng điều khiển. Trong điều kiện gió mạnh, mưa lớn, tàu không thể tự cơ động vào khu vực neo đậu nên thuyền trưởng đã liên hệ với Đảo trưởng đảo Đá Nam xin hỗ trợ lai dắt tàu vào cửa âu an toàn, trên tàu có 38 ngư dân.

Đồn Biên phòng Bình Thạnh qua liên hệ với đảo trưởng đảo Đá Nam cho biết, đơn vị đã liên hệ tàu KN 368 đến hỗ trợ lặn tìm kiếm bánh lái, mỏ neo và hỗ trợ lai dắt tàu vào âu neo đậu tàu thuyền để tránh trú, đảm bảo an toàn.

NGUYỄN TRANG