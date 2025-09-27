Y tế công lập TPHCM về đích bệnh án điện tử

Với quy mô lớn về số bệnh viện và cơ sở khám chữa bệnh, hệ thống y tế TPHCM đã vượt nhiều thách thức để triển khai đồng bộ bệnh án điện tử (BAĐT) theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Đến nay, 93% bệnh viện trên địa bàn thành phố đã triển khai thành công BAĐT, trong đó nhóm bệnh viện công lập hoàn thành 100%.

Triển khai bệnh án điện tử tạo thuận lợi cho bệnh viện và người bệnh

Nhiều khó khăn khi triển khai

Ngày 26-9, Sở Y tế TPHCM tổ chức Hội nghị công bố kết quả triển khai BAĐT và chuẩn hóa kho dữ liệu của ngành y tế thành phố. Theo PGS-TS-BS Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế TPHCM, đây là cột mốc quan trọng trong hành trình chuyển đổi số, góp phần hiện đại hóa công tác quản lý, giảm thủ tục hành chính và nâng cao chất lượng khám bệnh, chữa bệnh cho người dân.

Với quy mô 164 bệnh viện, 38 trung tâm y tế khu vực, 168 trạm y tế xã và 296 điểm trạm, 10.627 phòng khám, việc triển khai đồng bộ BAĐT là một thách thức rất lớn. Mặc dù vậy, trong thời gian qua, Sở Y tế TPHCM thường xuyên đôn đốc, giám sát, đảm bảo tiến độ và tính đồng bộ triển khai trong toàn hệ thống. Đến nay, ghi nhận 153/164 bệnh viện tại TPHCM triển khai BAĐT, đạt tỷ lệ hơn 93%. Trong đó, khối bệnh viện công lập đạt tỷ lệ 100% đưa BAĐT vào hoạt động theo đúng lộ trình; 13/14 bệnh viện bộ, ngành đóng trên địa bàn cũng đã triển khai. Ở khối ngoài công lập, dù số lượng cơ sở lớn và đa dạng về quy mô, vẫn có 80/90 bệnh viện thực hiện BAĐT.

PGS-TS-BS Tăng Chí Thượng cho biết, đối với các bệnh viện công lập gặp khó khăn về nguồn lực, Sở Y tế TPHCM đã triển khai thí điểm giải pháp sử dụng nền tảng BAĐT dùng chung. Đây được xem như một “lưới bọc” an toàn cho các bệnh viện, giúp đồng bộ dữ liệu, kết nối với kho dữ liệu y tế của thành phố và hình thành công cụ quản trị, giám sát, phân tích dữ liệu y tế. Nền tảng này không chỉ phục vụ cho từng bệnh viện riêng lẻ mà còn tạo nên bức tranh toàn diện về tình hình sức khỏe cộng đồng, giúp hoạch định chính sách và dự báo xu hướng y tế trong tương lai.

Mặc dù mang lại nhiều lợi ích thiết thực, như rút ngắn thời gian khám bệnh, chữa bệnh, giảm chi phí và giấy tờ hành chính, tăng tính minh bạch trong quản lý và nâng cao trải nghiệm của người bệnh, nhưng việc triển khai BAĐT vẫn gặp nhiều khó khăn. Thực tế này đòi hỏi cần có các chính sách giúp giải quyết sự chênh lệch về hạ tầng công nghệ giữa các cơ sở, bổ sung nguồn nhân lực công nghệ thông tin. Sở Y tế TPHCM đề nghị, chi phí vận hành BAĐT sớm được tính đúng, tính đủ vào giá viện phí. Trên thực tế, phần lớn các bệnh viện đều lựa chọn giải pháp thuê dịch vụ công nghệ thông tin để tối ưu chi phí khi triển khai BAĐT.

Xây dựng nền y tế số, hội nhập quốc tế

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, biểu dương và đánh giá cao ngành y tế thành phố đã vượt qua nhiều thách thức, triển khai đồng bộ BAĐT. Kết quả này có sự tham gia tích cực của các sở, ngành, trọng tâm là Trung tâm Chuyển đổi số thành phố.

Đồng chí nhắc lại và quán triệt tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Hội nghị toàn quốc quán triệt và triển khai thực hiện 4 Nghị quyết của Bộ Chính trị: Nghị quyết số 59-NQ/TW về hội nhập quốc tế trong tình hình mới; Nghị quyết số 70-NQ/TW về bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết số 71-NQ/TW về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo; Nghị quyết số 72-NQ/TW về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân. Tinh thần xuyên suốt đó là chuyển nhanh từ “ban hành chủ trương” sang “quản trị thực thi”, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm, lấy hiệu quả thực tiễn làm thước đo. Mỗi cơ quan, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm biến nội dung các Nghị quyết thành công việc hàng ngày, thành chương trình hành động cụ thể, có nguồn lực, có thời hạn, có chỉ số đo lường, có giám sát và giải trình. Tổng Bí thư Tô Lâm đã đề nghị toàn bộ hệ thống chính trị quán triệt và thực hiện nghiêm một số nguyên tắc trong quá trình triển khai. Các nguyên tắc đó là: Năm nhất quán: nhất quán về chính trị, về pháp lý, về dữ liệu, về phân bổ nguồn lực và về truyền thông; Ba công khai: công khai về mục tiêu, tiến độ và kết quả; Ba sớm: sớm hoàn thiện thể chế, sớm khởi động các dự án trọng điểm, sớm bố trí vốn; Năm rõ: rõ việc, rõ người, rõ trách nhiệm, rõ thời gian, rõ kết quả. Triển khai các nội dung nghị quyết trong thời gian sớm nhất ở tất cả các cấp.

Theo đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Nghị quyết số 72-NQ/TW đã nhấn mạnh dự phòng là then chốt, cơ sở là nền tảng, nhân dân là trung tâm, mục tiêu là tăng tuổi thọ khỏe mạnh, giảm chi trả cho người bệnh, số hóa hệ thống, củng cố y tế cơ sở, nâng cao chất lượng dịch vụ và sự hài lòng của người bệnh. Trong 9 nhóm giải pháp cần tập trung, có giải pháp về chuyển đổi số y tế, hồ sơ sức khỏe điện tử toàn dân, đơn thuốc điện tử, khám chữa bệnh từ xa gắn liền với kho dữ liệu dùng chung. Do đó, với việc công bố BAĐT và tích hợp kho dữ liệu dùng chung, đồng chí nhận định, ngành y tế TPHCM là một trong những tổ chức của địa phương đi đầu trong việc cụ thể hóa để thực hiện Nghị quyết số 72-NQ/TW.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc đề nghị, Sở Y tế TPHCM và các bệnh viện trong thời gian tới, cần tiếp tục rà soát những bất cập, khó khăn, tham mưu với lãnh đạo thành phố để kiến nghị Bộ Y tế tháo gỡ. Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh lập hồ sơ sức khỏe điện tử cho toàn bộ người cao tuổi trên địa bàn, mở rộng sang trẻ em và phụ nữ, tiến tới 100% người dân được lập hồ sơ sức khỏe điện tử. Chuẩn hóa, hoàn thiện kho dữ liệu dùng chung, đảm bảo tính liên thông, bảo mật, an toàn; trong đó đẩy mạnh ứng dụng trí tuệ nhân tạo, tiến dần đến nền y tế số, y tế thông minh phục vụ mục tiêu xây dựng TPHCM là thành phố đáng sống, phát triển bền vững.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc ghi nhận, Sở Y tế TPHCM đã tạo nên một sức mạnh tổng hợp của cả ngành y tế, huy động các nguồn lực từ y tế tuyến Trung ương, bộ, ngành, y tế ngoài công lập để tham gia vào sứ mệnh chung là phục vụ chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân. Đồng chí đánh giá cao Trung tâm Chuyển đổi số TPHCM đã phối hợp cùng ngành y tế thiết kế kiến trúc sử dụng nền tảng chia sẻ dữ liệu dùng chung của thành phố.

GIAO LINH