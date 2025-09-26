Hợp lực đầu tư chuyên môn cho bệnh viện cửa ngõ TPHCM

Trong giai đoạn 2025 - 2028, Bệnh viện Quân y 175 và nhiều bệnh viện chuyên sâu tại TPHCM sẽ hỗ trợ chuyên môn toàn diện cho Bệnh viện Đa khoa khu vực Củ Chi.

Ngày 26-9, Sở Y tế TPHCM tổ chức lễ ký kết chương trình hợp tác và hỗ trợ chuyên môn toàn diện giữa Bệnh viện Quân y 175, các bệnh viện chuyên sâu của thành phố đối với Bệnh viện Đa khu khu vực Củ Chi.

Mô hình phối hợp hỗ trợ chuyên môn cho Bệnh viện Đa khoa khu vực Củ Chi được triển khai trong giai đoạn 2025–2028, do Sở Y tế TPHCM điều phối tổng thể.

Các đơn vị hỗ trợ sẽ kết hợp nhiều hình thức: hội chẩn từ xa, hỗ trợ tại chỗ, đào tạo luân phiên gắn với chuyển giao kỹ thuật và theo dõi vận hành.

Trong đó, Bệnh viện Quân y 175 là đơn vị hỗ trợ toàn diện gồm: đào tạo, chuyển giao kỹ thuật, cấp cứu – hồi sức – vi phẫu – ECMO, hướng dẫn triển khai bệnh án điện tử và mô hình quản trị bệnh viện.

Các bệnh viện tuyến cuối của thành phố gồm: Bệnh viện Nhân dân Gia Định, Bệnh viện Nhân dân 115, Bệnh viện Từ Dũ, Bệnh viện Nhi đồng 1, Bệnh viện Ung bướu, Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch, Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình và Trung tâm Cấp cứu 115 sẽ hỗ trợ chuyên môn sâu theo từng lĩnh vực cụ thể.

Bệnh viện Đa khoa khu vực Củ Chi có quy mô 1.000 giường, cơ sở hạ tầng hiện đại và danh mục hơn 5.200 kỹ thuật được phê duyệt, đóng vai trò trung tâm y tế của khu vực Tây Bắc thành phố. Khu vực này tiếp giáp các xã của tỉnh Tây Ninh, với nhu cầu điều trị cao, nhất là các bệnh lý nặng, cấp cứu ngoại viện và chuyển tuyến.

Bệnh viện được định hướng phát triển theo mô hình đa khoa hạng I hoàn chỉnh, là trung tâm cấp cứu chấn thương và trung tâm đột quỵ. Với sự đầu tư toàn diện về chuyên môn, cơ sở này sẽ phát triển các kỹ thuật chuyên sâu như: phẫu thuật thần kinh – ngực – bụng – hàm mặt, hồi sức chấn thương, can thiệp nội mạch, ECMO, hồi sức sơ sinh, chẩn đoán và điều trị ung thư giai đoạn đầu…

GIAO LINH