Cơ hội tham gia Liên hoan Thanh niên quốc tế năm 2026

Liên hoan Thanh niên quốc tế năm 2026 là sự kiện quốc tế quy mô lớn được tổ chức theo sắc lệnh của Tổng thống Liên bang Nga. Liên hoan diễn ra tại thành phố Ekaterinburg (Nga) từ ngày 11 đến 17-9 với sự tham gia của khoảng 10.000 đại biểu đến từ 190 quốc gia. Liên hoan cũng tạo cơ hội để thanh niên chia sẻ kinh nghiệm, đề xuất sáng kiến và thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực như phát triển bền vững, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, bảo tồn văn hóa…

Đại biểu tham dự liên hoan là thanh, thiếu niên từ 14-35 tuổi, sử dụng thành thạo tiếng Anh hoặc tiếng Nga. Các bạn trẻ đăng ký trên website chính thức của ban tổ chức (https://wyffest.com) trước ngày 30-4 và tham gia các vòng tuyển chọn trực tuyến. Ban tổ chức phía Liên bang Nga sẽ lựa chọn đại biểu và thông báo trực tiếp tới từng ứng viên. Các đại biểu sẽ được đài thọ toàn bộ hoặc một phần chi phí tùy theo kết quả đạt được.

Tin liên quan Thủ tướng Phạm Minh Chính: Thanh niên cần nghĩ sâu, làm lớn

CA DAO