Đến Vũng Tàu chiêm ngưỡng những kiệt tác hội họa thế giới

Từ ngày 21-4 đến 25-5, tại Nhà Truyền thống Cách mạng (số 1 đường Ba Cu, phường Vũng Tàu, TPHCM) sẽ diễn ra Triển lãm nghệ thuật “Maison de Lumière - Ngôi nhà Ánh sáng”. Triển lãm mở ra một không gian đối thoại nghệ thuật độc đáo, nơi hội tụ giữa giá trị di sản địa phương và tinh hoa hội họa thế giới.

Phối cảnh lễ khai mạc triển lãm

“Maison de Lumière” được kiến tạo như một nhịp cầu văn hóa, kết nối quá khứ tự hào với khát vọng phát triển tương lai, góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần của cộng đồng.

Với không gian trưng bày hội họa đạt tiêu chuẩn bảo tàng học quốc tế, “Maison de Lumière” quy tụ những kiệt tác của các danh họa bậc thầy thế giới như Leonardo da Vinci, Michelangelo, Rembrandt, Vincent van Gogh, Claude Monet và Pablo Picasso. Song hành với giá trị toàn cầu, triển lãm đặc biệt chú trọng tôn vinh bản sắc văn hóa Việt với tác phẩm nổi tiếng của các danh họa: Nguyễn Tường Lân, Lê Phổ, Tô Ngọc Vân... Tổng giá trị tác phẩm trưng bày lên tới hàng tỷ đô la.

Chương trình do UBND phường Vũng Tàu và Công ty TNHH Đầu tư giải pháp Thông tin Việt phối hợp tổ chức. Bà Hà Thị Yến, đại diện Ban tổ chức chia sẻ: “Chúng tôi kỳ vọng Maison de Lumière không chỉ là một không gian trưng bày nghệ thuật, mà còn là nơi các giá trị văn hóa Việt được tôn vinh trong mối tương quan với tinh hoa thế giới. Từ đó, khơi dậy niềm tự hào dân tộc và truyền cảm hứng sáng tạo cho thế hệ tương lai”.

Với sự đầu tư nghiêm túc về nội dung và hình thức, “Maison de Lumière - Ngôi nhà Ánh sáng” hứa hẹn sẽ trở thành điểm đến văn hóa - nghệ thuật đặc sắc cho du khách trong và ngoài nước, cùng người dân địa phương.

KHÁNH CHI