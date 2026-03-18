Cổ phiếu dầu khí, phân bón tăng mạnh trở lại

VN-Index ghi nhận phiên tăng điểm thứ 2 liên tiếp, dù chốt phiên thu hẹp đà giảm đến 28 điểm so với điểm cao nhất phiên.

Thị trường chứng khoán phiên giao dịch ngày 18-3 tiếp tục rung lắc mạnh. VN-Index trong phiên sáng có thời điểm tăng 32 điểm so với giá mở cửa, sau đó đảo chiều giảm mạnh trước khi hồi phục vào cuối phiên, còn tăng gần 4 điểm.

Thanh khoản thị trường vẫn ở mức thấp nên các ngành tiếp tục phân hóa mạnh. Trong phiên giao dịch này, dòng tiền quay trở lại nhóm cổ phiếu dầu khí và phân bón nên 2 nhóm cổ phiếu này đã tăng mạnh, nhiều cổ phiếu tăng kịch trần: PVT, PVD, PVC, DCM, DPM. Ngoài ra, PVS cũng tăng 7,5%, PLX 6,13%, CSV tăng 4,91%... Riêng cổ phiếu DGC của Công ty CP Tập đoàn Hóa chất Đức Giang vẫn giảm sàn phiên thứ 2 liên tục, với dư bán sàn gần 33,42 triệu cổ phiếu và trắng bên mua.

Nhóm vận tải, cảng biển cũng tăng tích cực: GMD tăng 4,47%, VSC tăng 2,79%, VJC tăng 1,91%, HAH tăng 1,95%...

Nhóm cổ phiếu ngân hàng lại có sự phân hóa: STB giảm 6,36%; VPB, EIB, MBB, TPB giảm gần 1%. Ngược lại, BID tăng 2,1%, CTG tăng 1,74%; SSB, SGB, VIB, OCB, LPB tăng gần 1%.

Nhóm cổ phiếu chứng khoán đồng loạt giảm mạnh: VCI giảm 3,36%, SHS giảm 2,41%, SSI giảm 2,27%, VIX giảm 1,78, VCK giảm 1,96%, VND giảm 1,82%, TCX giảm 2,95%...

Nhóm cổ phiếu bất động sản cũng nghiêng về sắc đỏ: NVL giảm 2,99%, VPI giảm 1,03%, CEO giảm 1,96%, VRE giảm 1,32%; NLG, TCH, HDC giảm gần 1%.

Đóng cửa phiên giao dịch, VN-Index tăng 3,54 điểm (0,21%) lên 1.713,83 điểm với 134 mã tăng, 189 mã giảm và 56 mã đứng giá. Chốt phiên tại sàn Hà Nội, HNX-Index cũng tăng 0,92 điểm (0,37%) lên 247,78 điểm với 70 mã tăng, 78 mã giảm và 57 mã đứng giá. Thanh khoản tăng nhưng vẫn ở mức thấp. Tổng giá trị giao dịch trên sàn HOSE gần 26.300 tỷ đồng, tăng 1.900 tỷ đồng so với phiên trước. Nếu tính cả sàn HNX thì thanh khoản cũng chỉ hơn 28.000 tỷ đồng.

Khối ngoại bán ròng phiên thứ 5 liên tục trên sàn HOSE với tổng giá trị bán ròng lớn, gần 2.654 tỷ đồng. Trong đó, cổ phiếu VIC bị bán ròng mạnh nhất, đến gần 1.587 tỷ đồng, tiếp đến là SGB gần 437 tỷ đồng và STB hơn 235 tỷ đồng.

Tin liên quan Cổ phiếu dầu khí, hóa chất giảm sâu

NHUNG NGUYỄN