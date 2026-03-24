Cổ phiếu bất động sản tăng mạnh, VN-Index lấy lại mốc 1.600 điểm

Dù dòng tiền bắt đáy vẫn thận trọng nhưng lực bán đã giảm nên VN-Index không chỉ lấy lại mốc 1.600 điểm mà còn vượt xa ngưỡng này.

Thị trường chứng khoán phiên giao dịch ngày 24-3 phục hồi khá tích cực sau 3 phiên giảm mạnh trước đó. Không chỉ sắc xanh lan rộng khắp thị trường mà sắc tím cũng đã xuất hiện ở nhiều nhóm ngành. Trong đó nhóm cổ phiếu bất động sản hút dòng tiền bắt đáy tích cực nên tăng mạnh nhất, nhiều cổ phiếu tăng trần và sát trần: TCH, NLG, CEO tăng kịch biên độ, HDC tăng 5,52%, IDC tăng 5,42%, NVL tăng 5,58%, DIG tăng 5,47%...

Nhóm cổ phiếu tiêu dùng cũng phục hồi mạnh mẽ: PET, VVS, HHS tăng trần, DGW tăng 4,19%, FRT tăng 5,33%, DGW tăng 4,19%...

Nhóm cổ phiếu tài chính (ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm) cũng tăng trở lại: BVH, MIG tăng trần; VPB tăng 5,21%, TPB tăng 4,64%, CTG tăng 2,23%, TCB tăng 3,29%, ACB tăng 2,67%; VND tăng 5,24%, HCM tăng 3,4%, SHS tăng 4,05%, VCI tăng 2,26%...

Ngoài ra, nhóm cổ phiếu công nghiệp cũng đồng loạt tăng: CII, PAC, HVN tăng trần, GEE tăng 4,93%, GEX tăng 4,51%, HAH tăng 4,63%, HHV tăng 3,56%...

Đóng cửa phiên giao dịch, VN-Index tăng 23,6 điểm (1,48%) lên 1.614,77 điểm với đến 273 mã tăng, 59 mã giảm và 48 mã đứng giá. Chốt phiên tại sàn Hà Nội, HNX-Index cũng tăng 6,27 điểm (2,64%) lên 243,81 điểm với 117 mã tăng, 49 mã giảm và 34 mã đứng giá. Thanh khoản thị trường giảm vì tâm lý nhà đầu tư vẫn còn chờ thị trường ổn định sau chuỗi biến động mạnh thời gian qua. Tổng giá trị giao dịch trên sàn HOSE chỉ gần 20.200 tỷ đồng, giảm 6.700 tỷ đồng so với phiên trước. Nếu tính cả sàn HNX thì thanh khoản cũng chỉ đạt hơn 21.300 tỷ đồng.

Khối ngoại vẫn bán ròng phiên thứ 8 trên sàn HOSE với tổng giá trị bán ròng gần 434 tỷ đồng. Top 3 cổ phiếu bị bán ròng mạnh nhất là VIC hơn 148 tỷ đồng, MWG hơn 147 tỷ đồng và VHM gần 138 tỷ đồng.

NHUNG NGUYỄN