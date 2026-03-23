Cổ phiếu sàn hàng loạt, VN-Index giảm thêm gần 57 điểm

Trước áp lực bán tháo trên toàn thị trường, VN-Index trong phiên giao dịch đầu tuần tiếp tục giảm thêm gần 57 điểm.

Thị trường chứng khoán phiên giao dịch ngày 23-3 chìm trong sắc đỏ

Thị trường chứng khoán phiên giao dịch ngày 23-3 ghi nhận phiên giảm thứ 3 liên tục. Thị trường chìm trong sắc đỏ, cổ phiếu giảm sàn xuất hiện ở hầu hết các nhóm ngành.

Cụ thể, nhóm cổ phiếu bất động sản với hàng loạt cổ phiếu giảm kịch sàn và sát sàn: NVL, VIC, VCG, GEX, KBC, DXG, HQC, SZC giảm sàn; CEO giảm 5,92%, KDH giảm 5,88%...

Tương tự, nhóm cổ phiếu chứng khoán cũng đồng loạt giảm sâu: VND, VCI, HCM, CTS giảm sàn, SSI giảm 5,75%, SHS giảm 7,5%, VIX giảm 5,54%, MBS giảm 6,36%...

Nhóm cổ phiếu ngân hàng dù không có cổ phiếu sàn nhưng nhiều cổ phiếu giảm trên 3% góp phần kéo VN-Index giảm sâu: STB giảm 5,36%, CTG giảm 3,27%, SHB giảm 3,36%, EIB giảm 4,49%, TPB giảm 4,43%...

Ngoài ra, các nhóm cổ phiếu khác như: tiêu dùng, công nghiệp, năng lượng, nguyên vật liệu cũng đồng loạt giảm mạnh. Nhiều cổ phiếu “nằm sàn”: MWG, PNJ, PET; VCG, GEX, HAH, VTP, VSC; BSR; DGC, GVR, GEL, CSV…

Đóng cửa phiên giao dịch, VN-Index giảm 56,64 điểm (3,44%) còn 1.591,17 điểm với đến 317 mã giảm, chỉ còn 33 mã tăng và 26 mã đứng giá. Chốt phiên tại sàn Hà Nội, HNX-Index cũng giảm 5,92 điểm (2,43%) còn 237,54 điểm với 138 mã giảm, 23 mã tăng và 39 mã đứng giá.

Thanh khoản thị trường giảm do lực cầu yếu, tổng giá trị giao dịch trên sàn HOSE khoảng 28.900 tỷ đồng, giảm 2.000 tỷ đồng so với phiên trước. Nếu tính cả sàn HNX thì thanh khoản gần 30.500 tỷ đồng.

Khối ngoại kéo dài chuỗi bán ròng phiên thứ 8 trên sàn HOSE với tổng giá trị bán ròng gần 534 tỷ đồng. Top 3 cổ phiếu bị bán ròng mạnh nhất là MWG hơn 420 tỷ đồng, HDB hơn 337 tỷ đồng và VHM gần 185 tỷ đồng.

Tin liên quan Cổ phiếu bất động sản tăng dù thị trường “đỏ lửa”

NHUNG NGUYỄN