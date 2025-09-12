Cổ phiếu đầu tư công tăng mạnh

Thị trường chứng khoán phiên giao dịch ngày 12-9 giao dịch khá tích cực, dù khối ngoại vẫn chưa ngừng “xả hàng” trên sàn HOSE và thanh khoản giảm.

Nhóm cổ phiếu đầu tư công và bất động sản vẫn giữ đà tăng tích cực: IJC, KSB tăng trần, DIG tăng 2,29%, DXG tăng 2,34%, VIC tăng 1,32%, PDR tăng 1,07%, KBC tăng 1,44%, NLG tăng 2,1%, TCH tăng 2,36%, CII tăng 3,46%, HHV tăng 4,12%, VCG tăng 4,66%, LCG tăng 3,32%...

Nhóm năng lượng, tiêu dùng, thép cũng tăng tốt: PVD tăng 4,6%, PVS tăng 3,51%, OIL tăng 4,39%, PVT tăng 1,4%; MSN tăng 4,88%, VNM tăng 3,27%, DGW tăng 3,31%; HPG tăng 2,92%, NKG tăng 2,35%, HSG tăng 2,5%...

Trong khi đó, nhóm cổ phiếu ngân hàng có sự phân hóa: VPB giảm 2,02%, SHB giảm 1,4%, SSB giảm 2,24%; TCB, MBB, CTG, TPB giảm gần 1%. Ngược lại, MSB tăng 2,21%, VIB tăng 1,19%; EIB, VCB, ACB, LPB, BID tăng gần 1%.

Còn nhóm cổ phiếu chứng khoán lại nghiêng về sắc đỏ: SSI giảm 1,3%, MBS giảm 1,39%, ORS giảm 2,28%, VDS giảm 1,27%, BSI giảm 1,37%; CTS, VCI, VND giảm gần 1%.

Đóng cửa phiên giao dịch, VN-Index tăng 9,51 điểm (0,57%) lên 1.667,26 điểm với đến 252 mã tăng, 84 mã giảm và 40 mã đứng giá. Chốt phiên tại sàn Hà Nội, HNX-Index cũng tăng 2,33 điểm (0,85%) lên 276,51 điểm với 117 mã tăng, 50 mã giảm và 54 mã đứng giá. Thanh khoản giảm, tổng giá trị giao dịch trên sàn HOSE gần 34.200 tỷ đồng, giảm 2.100 tỷ đồng so với phiên trước. Nếu tính cả sàn HNX thì thanh khoản đạt 36.500 tỷ đồng, giảm 2.500 tỷ đồng so với phiên trước.

Khối ngoại nối dài chuỗi bán ròng thứ 4 trên sàn HOSE với tổng giá trị hơn 1.145 tỷ đồng. TOP 3 cổ phiếu bị bán ròng mạnh nhất là HPG hơn 200 tỷ đồng, SSI gần 179 tỷ đồng và FPT gần 172 tỷ đồng.

NHUNG NGUYỄN