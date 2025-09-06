Y tế - Sức khỏe

Côn Đảo: Lần đầu tiên thực hiện phẫu thuật nội soi cho bệnh nhân

Chiều 6-9, Trung tâm Y tế Quân dân y Côn Đảo (TPHCM) đã thực hiện thành công ca phẫu thuật nội soi cắt ruột thừa viêm cho một bệnh nhân nam, 36 tuổi – đánh dấu lần đầu tiên kỹ thuật cao được triển khai ngay tại địa phương.

Ekip bác sĩ phẫu thuật và gây mê của Bệnh viện Bình Dân và Trung tâm y tế Quân dân Y Côn đảo chuẩn bị cho ca phẫu thuật nội soi đầu tiên tại Côn Đảo
Trước đó, bệnh nhân nhập viện với triệu chứng đau vùng hố chậu phải. Qua thăm khám, xét nghiệm và siêu âm, các bác sĩ chẩn đoán viêm ruột thừa cấp. BSCKII Lý Bảo Duy, bác sĩ Bệnh viện Bình Dân đang công tác tại Trung tâm Y tế Quân dân y Côn Đảo, đã hội chẩn từ xa với Ban Giám đốc Bệnh viện Bình Dân và được chỉ định can thiệp phẫu thuật.

Với hệ thống máy phẫu thuật nội soi hiện đại vừa được trang bị, ca mổ được thực hiện lúc 16 giờ cùng ngày, diễn ra thuận lợi và thành công.

Đây là bước tiến quan trọng trong việc nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho người dân Côn Đảo, giúp giảm áp lực chuyển tuyến và hỗ trợ cấp cứu kịp thời ngay tại địa phương.

THÀNH SƠN

