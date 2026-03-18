Xử phạt tài xế xe ben “bám làn trái” trên cao tốc Phan Thiết – Dầu Giây

Ngày 18-3, Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) đường bộ cao tốc số 6 (Cục CSGT) cho biết đã lập biên bản xử phạt một tài xế xe ben vi phạm quy định phân làn khi lưu thông trên đường cao tốc Phan Thiết – Dầu Giây.

Trước đó, trong quá trình tuần tra trên đường cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây (đoạn qua tỉnh Lâm Đồng), lực lượng chức năng phát hiện xe ben BKS 75A-384.xx chạy ở làn 1 (làn trái, sát dải phân cách) – khu vực không dành cho loại phương tiện này.

Tài xế sau đó bị dừng xe, lập biên bản xử phạt theo quy định, với mức phạt từ 4.000.000 - 6.000.000 đồng và bị trừ 2 điểm trên giấy phép lái xe.

Theo lực lượng chức năng, từ đầu năm 2026, phương án tổ chức giao thông trên tuyến đường cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây đã điều chỉnh, không cho xe tải trên 7,5 tấn và xe khách trên 29 chỗ đi vào làn trái. Đa số tài xế chấp hành tốt, nhưng vẫn còn trường hợp vi phạm, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

CSGT khuyến cáo người điều khiển phương tiện chỉ sử dụng làn trái khi vượt, tránh tình trạng chạy “lì” ở làn này để đảm bảo an toàn giao thông.

TIẾN THẮNG

