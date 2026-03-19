TPHCM trao kinh phí xây nhà đại đoàn kết tại tỉnh Cà Mau

Đoàn công tác của lãnh đạo TPHCM đã trao kinh phí xây dựng nhà đại đoàn kết và các công trình an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Ngày 19-3, tại trụ sở Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau, đoàn công tác của lãnh đạo TPHCM do đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, làm Trưởng đoàn đã trao kinh phí xây dựng nhà đại đoàn kết và các công trình an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.

TPHCM trao kinh phí xây dựng nhà đại đoàn kết và các công trình dân sinh tại tỉnh Cà Mau.

Tiếp đoàn có các đồng chí: Hồ Thanh Thủy, Phó Bí Thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau; Lê Thanh Triều, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau; cùng đại diện các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc và đồng chí Hồ Thanh Thủy tặng hoa cảm ơn các tập thể, cá nhân đồng hành, đóng góp kinh phí xây dựng nhà đại đoàn kết và các công trình dân sinh trên địa bàn tỉnh Cà Mau. Ảnh: VĂN MINH

Khẳng định sự gắn kết bền chặt giữa TPHCM và tỉnh Cà Mau trong nhiều năm qua, đồng chí Nguyễn Phước Lộc nhấn mạnh, chuyến công tác lần này không chỉ mang ý nghĩa tăng cường tình cảm gắn bó giữa hai địa phương mà còn tạo tiền đề quan trọng để triển khai các chương trình phối hợp trong thời gian tới. Qua đó góp phần chăm lo ngày càng tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần cho người dân tỉnh Cà Mau.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau Lê Thanh Triều trao thư cảm ơn lãnh đạo phường Tân Sơn Nhất (TPHCM) đã tặng kinh phí xây dựng 2 căn nhà đại đoàn kết tại Cà Mau. Ảnh: VĂN MINH

Năm 2026, TPHCM kỷ niệm 50 năm Thành phố vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu và 115 năm Người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành ra đi tìm đường cứu nước. Xác định đây là những sự kiện chính trị trọng đại của Thành phố, đồng chí Nguyễn Phước Lộc chia sẻ, TPHCM triển khai các hoạt động thi đua yêu nước gắn liền với thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TPHCM lần thứ I và Nghị quyết Đại hội MTTQ Việt Nam TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau Lê Thanh Triều trao thư cảm ơn lãnh đạo Lực lượng Thanh niên xung phong TPHCM tặng kinh phí xây dựng 2 căn nhà đại đoàn kết. Ảnh: VĂN MINH

Nhấn mạnh TPHCM nghĩa tình, vì cả nước, cùng cả nước, đồng chí Nguyễn Phước Lộc cho biết, TPHCM triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, tạo thành động lực quan trọng xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Kết quả xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc của TPHCM có sự tham gia nghĩa tình của các tỉnh, thành trong cả nước, trong đó có tỉnh Cà Mau.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau Lê Thanh Triều trao thư cảm ơn lãnh đạo Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn - TNHH MTV đã tặng kinh phí xây dựng 2 căn nhà đại đoàn kết. Ảnh: VĂN MINH

TPHCM luôn trân trọng sự đồng hành, hỗ trợ của các tỉnh, thành phố, trong đó có tỉnh Cà Mau, cùng chung tay xây dựng tình cảm gắn bó “TPHCM vì cả nước, cùng cả nước”.

Đồng chí bày tỏ tin tưởng, trong các chương trình phối hợp giữa TPHCM với các địa phương đều hướng đến chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của người dân, để người dân thụ hưởng ngày càng tốt hơn từ thành quả phát triển và các chương trình phối hợp.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc cùng lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau tặng hoa cảm ơn các tập thể, cá nhân đồng hành, đóng góp kinh phí xây dựng nhà đại đoàn kết và các công trình dân sinh tại tỉnh Cà Mau. Ảnh: VĂN MINH

Dịp này, thay mặt lãnh đạo TPHCM, đồng chí Nguyễn Phước Lộc ghi nhận, đánh giá cao sự đồng hành của các địa phương, tổ chức, cá nhân trong các hoạt động an sinh xã hội và phát triển cộng đồng. Những đóng góp đó đã góp phần vun đắp, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, trong đó Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM giữ vai trò nòng cốt chính trị, là một trong những trụ cột tham gia phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh Cà Mau, đồng chí Hồ Thanh Thủy bày tỏ sự trân trọng, cảm ơn những tình cảm và sự hỗ trợ thiết thực của TPHCM trong suốt thời gian qua. Đồng chí cho biết, tỉnh Cà Mau vẫn còn nhiều khó khăn, do đó sự hỗ trợ của TPHCM có ý nghĩa rất quan trọng, góp phần giúp người dân ổn định cuộc sống, an tâm lao động, sản xuất.

Dịp này, đoàn công tác của lãnh đạo TPHCM đã trao kinh phí 880 triệu đồng để xây dựng 11 căn nhà đại đoàn kết cho các gia đình chính sách, người có công và hộ nghèo trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc cùng các đại biểu dự lễ khánh thành 2 cây cầu giao thông nông thôn ở xã Thới Bình. Ảnh: VĂN MINH

Ngay sau buổi lễ, đoàn đã di chuyển đến xã Thới Bình để tham gia lễ khánh thành hai cây cầu giao thông nông thôn: Cầu Trại Trú 1 và cầu Trại Trú 2.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc cùng các đại biểu cắt băng khánh thành 2 cây cầu giao thông nông thôn ở xã Thới Bình. Ảnh: VĂN MINH

VĂN MINH