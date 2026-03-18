Tập trung điều tra, xử lý 5 vụ án, vụ việc

Chiều 18-3, tại Hà Nội, Ban Nội chính Trung ương họp báo thông báo kết quả cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực (gọi tắt là BCĐ).

Tổng Bí thư Tô Lâm, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: BAN NỘI CHÍNH TRUNG ƯƠNG

Theo đó, ngày 18-3, tại Hà Nội, Thường trực BCĐ đã tổ chức cuộc họp dưới sự chủ trì của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm, Trưởng BCĐ, để thảo luận, cho ý kiến về kết quả thực hiện chương trình công tác của BCĐ từ đầu năm đến nay, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng đầu năm.

Theo báo cáo, từ đầu năm đến nay, các cơ quan tố tụng đã khởi tố mới 1.151 vụ án/2.367 bị can; truy tố 757 vụ án/1.847 bị can; xét xử sơ thẩm 604 vụ án/1.733 bị cáo về các tội tham nhũng, kinh tế, chức vụ.

Riêng các vụ án, vụ việc thuộc diện BCĐ theo dõi, chỉ đạo, đã khởi tố mới 1 vụ án/24 bị can, khởi tố bổ sung 3 bị can trong 3 vụ án, kết luận điều tra 3 vụ án/70 bị can, ban hành cáo trạng truy tố 3 vụ án/117 bị can, xét xử sơ thẩm 8 vụ án/210 bị cáo, xét xử phúc thẩm 2 vụ án/9 bị cáo.

Toàn cảnh cuộc họp. Ảnh: BAN NỘI CHÍNH TRUNG ƯƠNG

Bên cạnh đó đã hoàn thành xét xử sơ thẩm 7 vụ án trọng điểm trước thời điểm diễn ra Đại hội XIV của Đảng theo kết luận của BCĐ; phát hiện, điều tra một số vụ án tham nhũng, lãng phí, tiêu cực đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm, điển hình như vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, đưa hối lộ, nhận hối lộ xảy ra tại Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV)...

Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã tích cực, chủ động tham mưu chỉ đạo, kiểm tra, giám sát ngay từ đầu các cơ chế, chính sách mới, dự án, công trình trọng điểm quốc gia; tham mưu Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức 22 đoàn giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và kiểm tra về tổ chức, hoạt động của các cơ quan, đơn vị sau khi vận hành chính quyền địa phương 2 cấp.

Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo các bộ, cơ quan Trung ương rà soát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với các dự án, công trình chậm tiến độ, tồn đọng, kéo dài, nguy cơ gây thất thoát, lãng phí. Tính đến nay có 1.023 dự án được báo cáo đã xử lý, tháo gỡ và không còn khó khăn, vướng mắc; 2.347 dự án đã có chủ trương xử lý, tháo gỡ.

Về nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến hết 6 tháng đầu năm, Thường trực BCĐ yêu cầu tập trung chỉ đạo quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 2 khóa XIV về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong giai đoạn mới (sau khi được Hội nghị Trung ương 2 khóa XIV thông qua); chỉ đạo tiếp tục rà soát, xử lý các công trình, dự án chậm tiến độ, tồn đọng kéo dài, nguy cơ thất thoát, lãng phí, làm rõ nguyên nhân, có phương án xử lý cụ thể đối với từng công trình, dự án; hoàn thành việc xử lý, khai thác, sử dụng đối với các cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp bộ máy.

BCĐ cũng yêu cầu tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, tạo sự đồng thuận cao trong toàn xã hội về công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; đẩy mạnh xây dựng văn hóa liêm chính, không tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Cũng tại cuộc họp này, BCĐ thống nhất đưa vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng; đưa hối lộ; nhận hối lộ xảy ra tại Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) và các đơn vị liên quan vào diện BCĐ theo dõi, chỉ đạo.

BCĐ yêu cầu tập trung điều tra, xử lý 5 vụ án, vụ việc. Một là vụ án vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí; lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ; lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Bộ Y tế và các cơ quan liên quan. Hai là vụ án đưa hối lộ; nhận hối lộ; môi giới hối lộ; lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ; tàng trữ trái phép chất ma túy; tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy; làm sai lệch hồ sơ vụ án; đánh bạc; xảy ra tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương và một số đơn vị, địa phương. Ba là vụ án đưa hối lộ; nhận hối lộ; môi giới hối lộ; vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí xảy ra tại Công ty TNHH Khoáng sản và luyện kim Việt Trung (VTM) và các đơn vị có liên quan. Bốn là vụ việc sai phạm liên quan đến Tổng Công ty Xây dựng Trường Sơn và Công ty Xây dựng 470 liên quan đến gói thầu dự án đường Tránh Đông thành phố Buôn Ma Thuột (thuộc giai đoạn 2 vụ án xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn Thuận An). Năm là vụ việc sai phạm liên quan đến gói thầu số 03, 04 đường Tránh Đông thành phố Buôn Ma Thuột (thuộc giai đoạn 2 vụ án xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn Thuận An).

PHAN THẢO