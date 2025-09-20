Côn Đảo: Phẫu thuật nội soi cứu thành công 2 ca viêm ruột thừa

Sáng 20-9, Sở Y tế TPHCM cho biết, vừa chẩn đoán và phẫu thuật nội soi kịp thời 2 trường hợp bị viêm ruột thừa ngay tại Trung tâm Y tế Quân dân y Côn Đảo chỉ trong 1 ngày.

Các bác sĩ đang phẫu thuật nội soi cho người bệnh

Trường hợp thứ nhất là một bệnh nhân nam, 15 tuổi, nhập viện vì đau bụng hố chậu phải 3 giờ trước đó.

Kết quả siêu âm ghi nhận người bệnh bị viêm ruột thừa cấp, ruột thừa viêm 7mm, thâm nhiễm mỡ xung quanh, xét nghiệm máu có bạch cầu tăng.

Bác sĩ Ngoại khoa trong đoàn đang luân phiên công tác tại Côn đảo hội chẩn từ xa và xin ý kiến chỉ định phẫu thuật với Ban Giám đốc Bệnh viện Bình Dân, thống nhất chẩn đoán viêm phúc mạc khu trú do viêm ruột thừa, và cho chỉ định phẫu thuật nội soi cắt ruột thừa cấp cứu. Sau mổ tình trạng bệnh nhân đã ổn định.

Trường hợp thứ hai là một bệnh nhân nữ, 54 tuổi, tiền căn tăng huyết áp và mổ lấy thai (vết mổ cũ vùng hạ vị). Bệnh nhân nhập viện vì đau quanh rốn, khu trú hố chậu phải kéo dài 8 giờ trước đó.

Siêu âm ghi nhận ruột thừa viêm 10mm, có sỏi phân, đầu tận có dịch quanh, theo dõi vỡ. Bệnh nhân được chỉ định chụp cắt lớp, kết quả chẩn đoán bệnh nhân bị viêm phúc mạc do viêm ruột thừa.

Qua hội chẩn từ xa và xin ý kiến chỉ đạo chuyên môn với PGS-TS-BS Trần Vĩnh Hưng, Giám đốc Bệnh viện Bình Dân chỉ định phẫu thuật nội soi gỡ các dây dính từ lần mổ trước, cắt ruột thừa viêm, mủ đục khu trú hố chậu phải, tiến hành cắt ruột thừa qua nội soi. Hiện tình trạng người bệnh đã ổn định.

Trước đó, Trung tâm Y tế Quân dân y Côn Đảo cũng đã phẫu thuật nội soi cắt bướu buồng trứng cho người bệnh P.T.Q. (37 tuổi). Sau hơn 1 giờ phẫu thuật, khối u buồng trứng bên trái đã được bóc ra an toàn, mô u có chứa chất bả, da và tóc. Sau mổ, bệnh nhân ổn định.

THÀNH SƠN