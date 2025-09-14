Côn Đảo: Phẫu thuật thành công cho người gãy xương chày

Ngày 14-9, PGS-TS-BS Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế TPHCM cho biết, các bác sĩ chuyên khoa của Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình và Bệnh viện Bình Dân vừa phối hợp thực hiện thành công ca phẫu thuật kết hợp xương xâm lấn tối thiểu cho bệnh nhân bị gãy kín mâm chày ngay tại đặc khu Côn Đảo.

Thực hiện thành công ca phẫu thuật

Trước đó, ngày 11-9, một bệnh nhân nam, 36 tuổi, nhập viện tại Trung tâm y tế Quân dân y Côn Đảo trong tình trạng đau sưng gối bên phải sau va chạm khi chơi đá bóng.

Theo BS-CK1 Hoàng Quốc Anh, Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình TPHCM, sau khi thăm khám và làm các cận lâm sàng như Xquang và CT-scan, bệnh nhân được chẩn đoán gãy kín mâm chày chân phải, có chỉ định phẫu thuật kết hợp xương nên đã hội chẩn từ xa và xin ý kiến Giám đốc Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình TPHCM.

Ngay lập tức, Ban Giám đốc bệnh viện đã cử BS-CK2 Trần Chí Khôi – chuyên gia nhiều kinh nghiệm của Khoa Chi dưới ra đặc khu Côn Đảo; đồng thời mang thêm nhiều trợ cụ, phương tiện kết hợp xương để triển khai phẫu thuật.

Sau phẫu thuật, sức khỏe người bệnh hiện đã ổn định.

Theo PGS-TS-BS Tăng Chí Thượng, Sở Y tế TPHCM hoan nghênh tinh thần phối hợp của các bác sĩ chuyên khoa đang luân phiên công tác tại đặc khu Côn Đảo và các y, bác sĩ của Trung tâm Y tế Quân dân y Côn đảo. Đặc biệt ghi nhận và đánh giá cao việc Giám đốc Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình quyết định cử thêm bác sĩ chuyên khoa có nhiều kinh nghiệm ra đặc khu để trực tiếp tư vấn chuyên môn và phối hợp thực hiện.

“Tuy còn hạn chế về cơ sở vật chất, nhất là phương tiện kỹ thuật, nhưng nhờ sự chuẩn bị và lên kế hoạch kỹ lưỡng, ê-kíp phẫu thuật đã triển khai thành công việc phẫu thuật kết hợp xương với xâm lấn tối thiểu, đường mổ nhỏ, điều mà trước đây chỉ được thực hiện ngay tại các cơ sở y tế lớn với trang bị hệ thống hiện đại”, PGS-TS-BS Tăng Chí Thượng nhấn mạnh.

THÀNH SƠN