Bão số 1 vào Quảng Ninh: Nhà tốc mái, cây gãy đổ

Từ rạng sáng 4-7, cơn bão số 1 (Maysak) đã tiến vào vịnh Bắc bộ. Đến 21 giờ cùng ngày, tâm bão đổ bộ vào Quảng Ninh, gây gió mạnh ở vịnh Bắc bộ và ven biển Quảng Ninh - Hải Phòng.

Nhiều cây xanh bật gốc tại Móng Cái (tỉnh Quảng Ninh) khi bão số 1 đi vào đất liền. Ảnh: CTV

Bão gây mưa lớn, gió giật tới cấp 11

Chiều và tối 4-7, do ảnh hưởng của bão số 1, trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đã có mưa to và gió lớn, đặc biệt tại Đặc khu Cô Tô, nơi cách xa đất liền hơn 60km đã có gió bão giật cấp 9-10, sóng biển cao trên 2,25m. Ghi nhận tại tuyến đường ven biển của Đặc khu Cô Tô vào khoảng 18 giờ 30, biển động rất mạnh, những con sóng bạc đầu vỗ sầm sập vào bờ kè đá...

Theo ông Nguyễn Danh Hà, Chủ tịch UBND Đặc khu Cô Tô, nhờ công tác chuẩn bị, ứng phó được địa phương tổ chức khẩn trương, đồng bộ nên Đặc khu Cô Tô chưa ghi nhận thiệt hại về người và tài sản; tất cả 2.845 du khách đang lưu trú trên đảo, trong đó có 14 khách quốc tế đều an toàn.

Từ khoảng 19 giờ đến 21 giờ ngày 4-7, bão số 1 đã đổ bộ vào khu vực bờ biển Móng Cái (Quảng Ninh) với cường độ cấp 8-9, giật cấp 11. Tại khu vực trung tâm Móng Cái, gió rít rất mạnh, mưa lớn, nhiều thời điểm người dân hầu như không thể ra đường. Gió lớn làm một số cây xanh đổ ngang đường, nhà bị tốc mái, gây thiệt hại bước đầu về tài sản và ảnh hưởng đến giao thông. Ngay trong tối 4-7, chính quyền địa phương đã huy động lực lượng khẩn trương cắt tỉa, thu dọn cây đổ, xử lý các điểm mất an toàn và triển khai các biện pháp khắc phục hậu quả do bão gây ra.

Trong khi đó, theo Công an đặc khu Bạch Long Vĩ (TP Hải Phòng), tại âu cảng trên địa bàn có 136 phương tiện với 441 lao động đang neo đậu. Lực lượng chức năng đã tổ chức cẩu kéo 20 phương tiện lên bờ, gồm 17 đò và 3 tàu cá. Hiện không có tàu cá hoạt động trong phạm vi từ 1 đến 15 hải lý quanh đặc khu Bạch Long Vĩ...

Mưa lớn gây nguy cơ lũ quét, sạt lở đất

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, từ 20 đến 21 giờ, tâm bão đổ bộ Móng Cái mạnh cấp 9, giật cấp 11. Lúc này, vệt mây bão tập trung ở rìa phía Nam của tâm bão, gây mưa to đến rất to tại khu vực Thanh Hóa - Nghệ An. Từ khoảng 21 giờ ngày 4-7, vùng mưa tại tỉnh Quảng Ninh mạnh dần lên và từ 21 giờ đến rạng sáng 5-7 là cao điểm mưa và gió mạnh tại Quảng Ninh. Bão di chuyển chậm với tốc độ khoảng 15km/giờ lên hướng Bắc Tây Bắc. Đến rạng sáng 5-7, bão đi lên khu vực phía Nam tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc), suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, sau đó tiếp tục suy yếu thành vùng áp thấp trong ngày 5-7.

Mái tôn bị sập tại khu vực Móng Cái (Quảng Ninh) chiều tối 4-7. Ảnh: CTV

Theo ông Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, từ chiều 4-7 đến khoảng 23 giờ cùng ngày, khu vực ven biển Quảng Ninh, Hải Phòng và Hưng Yên chịu ảnh hưởng trực tiếp của hoàn lưu bão. Cơn bão này suy yếu nhanh sau khi đi vào đất liền nhưng có hoàn lưu rộng kết hợp địa hình đồi núi phía Bắc nên có thể gây mưa lớn tại Đông Bắc bộ từ đêm 4 đến hết ngày 5-7.

Ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia cho biết, từ chiều và đêm 4-7 đến hết ngày 5-7, khu vực Đông Bắc bộ có mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến 150-250mm, cục bộ có nơi trên 450mm. Theo phân tích của cơ quan khí tượng, địa hình đồi núi kết hợp lượng mưa lớn kéo dài làm gia tăng nguy cơ lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh miền núi và trung du phía Bắc. Hoàn lưu bão số 1 cũng có thể kích hoạt gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh, khiến nhiều khu vực ở Nam bộ có mưa.

Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia nhận định, khu vực cao nguyên Trung bộ và Nam bộ từ ngày 5 đến 13-7 tiếp tục có mưa rào và dông rải rác vào chiều tối và tối. Từ khoảng ngày 8 đến 9-7, mưa có xu hướng gia tăng. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Ngày 4-7, các lực lượng quân đội, công an tại các địa bàn Hải Phòng và Quảng Ninh đã triển khai lực lượng ứng phó với bão số 1. Để bảo đảm tính chủ động trong mọi tình huống, Vùng 1 Hải quân đã cấp bổ sung đầy đủ cơ số, vật tư, trang bị phòng chống thiên tai, bão lụt và tìm kiếm cứu nạn cho tất cả các đơn vị trực thuộc. Bộ Tư lệnh Vùng 1 yêu cầu các đơn vị duy trì nghiêm túc chế độ trực chỉ huy, trực ban ở các cấp và lực lượng tìm kiếm cứu nạn 24/24 giờ.

PHÚC VĂN - ĐỖ TRUNG - QUỐC KHÁNH