Concert “Tổ quốc trong tim” bước ra màn ảnh rộng

Tổ quốc trong tim - The concert film , phim hòa nhạc do Báo Nhân Dân chỉ đạo thực hiện, tối 16-10 đã có buổi chiếu ra mắt tại Hà Nội.

Concert Tổ quốc trong tim được tổ chức tối 10-8 vừa qua tại sân vận động Mỹ Đình. Ảnh ĐỖ TRUNG

Phát biểu tại buổi lễ, Tổng biên tập báo Nhân dân Lê Quốc Minh chia sẻ: Tổ quốc trong tim - The concert film không chỉ là phim hòa nhạc mà còn là lời tri ân sâu sắc gửi tới Tổ quốc và những giá trị thiêng liêng của dân tộc. Từ đêm concert quốc gia tại sân vận động Mỹ Đình với hơn 50.000 khán giả hòa giọng, tác phẩm tái hiện năng lượng bùng nổ bằng ngôn ngữ điện ảnh hiện đại, âm thanh vòm đa chiều, tôn vinh bản sắc Việt Nam và tinh thần đoàn kết dân tộc.

Buổi chiếu ra mắt phim tại Hà Nội

Được phát triển từ concert Tổ quốc trong tim, bộ phim tái cấu trúc những khoảnh khắc đắt giá nhất của đêm diễn, kết hợp công nghệ ghi hình tiên tiến, xử lý âm thanh chuẩn quốc tế và trình chiếu lời bài hát ngay trên khung hình để khán giả cùng hòa giọng. Các phân đoạn được dàn dựng công phu, xen kẽ giữa đại cảnh sân khấu rực đỏ sắc cờ Tổ quốc và những góc quay cận ghi lại cảm xúc của nghệ sĩ, tạo nên không gian nghệ thuật vừa hùng tráng vừa gần gũi.

Phim có giá vé phổ thông 65.000 đồng, hướng đến mọi đối tượng khán giả. Toàn bộ lợi nhuận bán vé được chuyển tới Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam để hỗ trợ đồng bào vùng bão lũ. Khán giả được khuyến khích mặc áo cờ đỏ sao vàng khi đến rạp, cùng nhau “phủ đỏ” không gian chiếu phim, lan tỏa tinh thần yêu nước.

Concert quốc gia tại sân vận động Mỹ Đình với hơn 50.000 khán giả

Dự án hướng tới mục tiêu kéo dài sức sống của nghệ thuật, nhân rộng giá trị yêu nước và đoàn kết dân tộc theo cách gần gũi, hiện đại, phù hợp với công chúng hôm nay. Với ý nghĩa đó, Tổ quốc trong tim - The concert film được kỳ vọng sẽ trở thành một dấu mốc trong dòng chảy văn hóa Việt Nam hiện đại, góp phần lan tỏa tinh thần yêu nước bằng ngôn ngữ của âm nhạc, nghệ thuật và điện ảnh.

Phim khởi chiếu toàn quốc từ ngày 17-10 với các suất chiếu giới hạn.

MAI AN