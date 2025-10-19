Qua kế hoạch cao điểm, lực lượng công an đã phát hiện và thống kê hơn 21.200 trường hợp người nghiện, người sử dụng trái phép và người bị quản lý sau cai; góp phần kéo giảm hơn 24% số vụ tội phạm về trật tự xã hội trong 9 tháng năm 2025 so với cùng kỳ năm 2024.

Ngày 18-10, Bộ Công an tổ chức hội nghị về các giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện kế hoạch cao điểm tổng rà soát, phát hiện, thống kê, quản lý người nghiện ma túy, người sử dụng trái phép chất ma túy, người bị quản lý sau cai nghiện ma túy và đấu tranh triệt xóa điểm, tụ điểm phức tạp về ma túy; sơ kết 6 tháng tiếp nhận nhiệm vụ quản lý Nhà nước về cai nghiện ma túy, quản lý sau cai nghiện.

Sau 6 tháng triển khai nhiệm vụ quản lý Nhà nước về cai nghiện, 77 cơ sở thuộc công an các địa phương đã tiếp nhận mới hơn 22.800 người nghiện ma túy và người trong thời gian lập hồ sơ đưa đi cai nghiện bắt buộc; cấp giấy chứng nhận cho hơn 18.200 người hoàn thành cai nghiện. Hiện công an các địa phương đang tổ chức cai nghiện cho hơn 49.000 người.

ĐỖ TRUNG