Thủ tướng chỉ đạo không để người nghiện không có chỗ cai nghiện. Ảnh: VIẾT CHUNG

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh cần thống nhất nhận thức, củng cố quyết tâm, xác định rõ hơn trách nhiệm của các cấp, các ngành, các địa phương, huy động sự chung tay của cả hệ thống chính trị, cộng đồng, xã hội trong việc kiềm chế, từng bước đẩy lùi, hướng tới xã hội không ma túy, thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm về xây dựng tỉnh, thành phố không ma túy. "Muốn xây dựng tỉnh, thành phố không ma túy thì phải có xã, phường, đặc khu không có ma túy", Thủ tướng nêu rõ.

Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định, ma túy là hiểm họa không chỉ của mỗi quốc gia, mà còn là của cả nhân loại. Trên thế giới hiện có hơn 275 triệu người sử dụng, lệ thuộc vào ma túy và dự báo tăng lên 300 triệu người vào năm 2030. Hoạt động sản xuất, vận chuyển, mua bán ma túy trái phép trên toàn cầu gia tăng về quy mô, phức tạp về thủ đoạn, gây hậu quả lớn về con người, đe dọa nghiêm trọng đến an ninh, y tế, phát triển kinh tế - xã hội của các quốc gia, đặt ra nhiều thách thức đối với công tác phòng, chống của các cơ quan chức năng và toàn xã hội.

Với Việt Nam, thời gian qua, do chịu tác động trực tiếp của tình hình ma túy trên thế giới (đặc biệt là khu vực "Tam giác vàng"), tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy tiếp tục diễn biến rất phức tạp; phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi, Việt Nam đứng trước nguy cơ trở thành địa bàn sản xuất, tàng trữ và vận chuyển ma túy quốc tế và tiêu thụ ngày càng tăng trong nội bộ.

Hiện nay, tỷ lệ người nghiện ma túy trên tổng số dân của nước ta là 0,3%, dù thấp hơn so với tỷ lệ người sử dụng ma túy trung bình tại Đông Nam Á (0,61%), nhưng ma túy vẫn là hiểm họa đe dọa trực tiếp đến sự phát triển bền vững và an ninh, an toàn của đất nước, cuộc sống hạnh phúc của nhân dân.

Số người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy có xu hướng trẻ hóa, ảnh hưởng tới lực lượng lao động, nhất là lao động trẻ, lao động chất lượng cao, ảnh hưởng tới nâng cao năng suất lao động.

Một số lượng lớn người nghiện ma túy đang sống ngoài xã hội tiềm ẩn nguy cơ cao phát sinh tội phạm và phức tạp về trật tự, an toàn xã hội. Theo Bộ Y tế, 75% người nghiện sử dụng ma túy tổng hợp thường có biểu hiện về tâm thần, mất khả năng kiểm soát hành vi, nguy cơ cao gây mất an ninh trật tự.

Số tiền chi cho sử dụng ma túy ước tính khoảng 11.000 tỷ đồng mỗi năm; bên cạnh đó Nhà nước còn phải đầu tư một khoản kinh phí rất lớn cho công tác cai nghiện, phục hồi, quản lý người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy và quản lý người sau cai nghiện.

Vì vậy, theo Thủ tướng, phòng, chống ma túy là nhiệm vụ cấp bách, có ý nghĩa quan trọng để bảo vệ cuộc sống bình yên cho nhân dân, bảo vệ hạnh phúc của mỗi gia đình, bảo vệ giống nòi phát triển khỏe mạnh, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự và phát triển bền vững của đất nước trong kỷ nguyên mới, phát triển giàu mạnh, văn minh, phồn vinh, hạnh phúc.

Thủ tướng đề nghị Bộ Công an tập trung chỉ đạo nỗ lực phấn đấu đạt mục tiêu 20% xã, phường, đặc khu "không ma túy" trong năm 2025 và đến hết năm 2030 ít nhất 50% đơn vị hành chính cấp xã trên toàn quốc "không ma túy", 15-20% số tỉnh, thành phố không ma túy.

Với công tác cai nghiện, Thủ tướng chỉ đạo các địa phương tập trung đầu tư các cơ sở cai nghiện, không để người nghiện không có chỗ cai nghiện (hoàn thiện trong 2 năm 2026-2027). Thực hiện đồng bộ các giải pháp đào tạo nghề, chính sách tín dụng ưu đãi, cho vay vốn, tham gia công tác xã hội, hỗ trợ người sau cai nghiện.

LÂM NGUYÊN