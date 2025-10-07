Công an Hà Nội đang xác minh vụ dự án tiền ảo Antex liên quan đến Shark Bình

Liên quan tới dự án tiền ảo Antex mà ông Nguyễn Hòa Bình (thường gọi là Shark Bình) từng làm cố vấn, ngày 7-10, công an tiếp tục xuất hiện tại tòa nhà số 18 phố Tam Trinh (nơi được cho đặt trụ sở của doanh nghiệp Shark Bình).

Trước đó, trên mạng xã hội, ông Nguyễn Hòa Bình và nhóm phát triển đồng tiền ảo Antex có những tố cáo qua lại, gây chú ý.

Tới trưa 6-10, ông Nguyễn Hòa Bình có buổi livestream chia sẻ kiến thức về đời sống và kinh doanh có nội dung "Tư duy trong thời kỳ biến động".

Đại tá Nguyễn Đức Long, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội, thông tin tại buổi họp báo chiều 6-10. Ảnh: ĐỖ TRUNG

Chiều 6-10, tại buổi họp báo của Bộ Công an, Đại tá Nguyễn Đức Long, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội, cho biết Công an TP đã chỉ đạo 3 phòng nghiệp vụ (gồm Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng Cảnh sát kinh tế, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao) vào cuộc nắm tình hình, xác minh các thông tin.

Ngay sau buổi họp báo của Bộ Công an, tối cùng ngày, lực lượng công an đã xuất hiện tại tòa nhà số 18 phố Tam Trinh (nơi được cho là đặt công ty của Shark Bình). Những hình ảnh này sau đó nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, thu hút nhiều lượt xem và tương tác.

Công an xuất hiện tại tòa nhà số 18 Tam Trinh. Ảnh: BÁO VIETNAMNET

Chiều 7-10, một lãnh đạo Công an TP Hà Nội cho phóng viên biết, khi có thông tin sẽ thông tin sau.

Tới hiện tại, theo Đại tá Nguyễn Đức Long, sau khi có những ồn ào trên mạng xã hội về dự án tiền ảo Antex, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao đã tiếp nhận trình báo của 1 công dân ở tỉnh Ninh Bình về việc có tham gia đầu tư và bị mất 2.000 USD.

Theo lãnh đạo Công an TP Hà Nội, những nhà đầu tư đã tham gia dự án có đơn trình báo đều được Công an TP Hà Nội tiếp nhận và xác minh theo đúng tinh thần “không có ngoại lệ, không có vùng cấm”.

Năm 2021, ông Nguyễn Hòa Bình từng công bố đầu tư 2,5 triệu USD vào dự án Antex thông qua quỹ Next100Blockchain, đồng thời giữ vai trò cố vấn chiến lược. Antex được giới thiệu là một hệ sinh thái tài chính phi tập trung (DeFi) với tham vọng phát triển, thu hút sự chú ý của cộng đồng đầu tư trong nước dù thời điểm đó các loại tài sản mã hóa chưa có cơ sở pháp lý tại Việt Nam. Tuy nhiên, thời gian ngắn sau đó, token Antex lao dốc và mất tới 99% giá trị, website cùng các kênh mạng xã hội chính thức của dự án cũng lần lượt ngừng hoạt động. Tháng 3-2023, Antex bất ngờ đổi tên thành Rabbit (RAB) nhưng đồng token mới cũng tiếp tục giảm sâu, mất khoảng 95% giá trị. Mặc dù “im hơi” nhiều năm, ngày 24-9 vừa qua, ông Nguyễn Hòa Bình bất ngờ lên tiếng bình luận về dự án Antex. Ông Nguyễn Hòa Bình nói nhiều startup hiện nay phát hành coin chỉ để huy động vốn sớm. Nhiều người tung coin, gom 3 - 5 triệu USD. Sau đó, ông Bình cũng thừa nhận, trước kia ông từng đầu tư vào dự án Antex, tuy nhiên ông cho rằng đội ngũ công nghệ đã có những hành vi sai trái rồi biến mất, khiến nhà đầu tư và cố vấn như ông mang tiếng. Sau buổi livestream ngày 26-9, một tài khoản ẩn danh phản bác các tuyên bố của ông Nguyễn Hòa Bình, khẳng định chính ông Bình là người đứng sau cú sập Antex, hưởng lợi tài chính, không thua lỗ sau khi rót tiền vào dự án.

