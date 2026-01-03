Công an làm việc với tài xế taxi bị tố tráo tiền của khách nước ngoài

Tối 3-1, Công an phường Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) cho biết, đã làm việc với tài xế taxi liên quan đoạn clip phản ánh hành vi gian lận tiền của du khách nước ngoài.

Ảnh cắt từ clip

Theo clip, xe taxi chở hai du khách nước ngoài đến khu vực trước cổng chợ Đầm (phường Nha Trang). Khi nam du khách đưa 200.000 đồng để trả tiền, tài xế nhận tiền bằng tay trái, đồng thời trả lại 10.000 đồng bằng tay phải và nói khách đưa thiếu.

Tài xế sau đó chỉ vào đồng hồ tính cước, cho rằng số tiền phải trả là 150.000 đồng và yêu cầu khách đưa thêm. Tin rằng mình trả thiếu, nam du khách nhận lại tờ 10.000 đồng. Toàn bộ sự việc được nữ du khách ngồi phía sau quay lại và đăng tải lên mạng xã hội kèm cảnh báo.

Công an làm việc với tài xế N.A.T. Ảnh: CÔNG AN PHƯỜNG NHA TRANG

Qua xác minh, Công an phường Nha Trang đã mời tài xế trong clip đến làm việc. Tại cơ quan công an, tài xế N.A.T. (sinh năm 1992, quê Phú Thọ, tạm trú phường Tây Nha Trang) thừa nhận là người trong clip và đã thực hiện hành vi tráo tiền khi thanh toán cước.

Vụ việc xảy ra vào đầu tháng 11-2025, khi N.A.T. điều khiển xe taxi chở hai du khách Hàn Quốc (1 nam, 1 nữ). Hiện, Công an phường Nha Trang đang tiếp tục xác minh, làm rõ vụ việc.

HIẾU GIANG