Công an TP Hà Nội huy động tối đa lực lượng tuần tra trong dịp tết

Ngày 26-1, Công an TP Hà Nội cho biết, để bảo đảm an toàn cho nhân dân vui xuân, đón tết, đơn vị sẽ huy động tối đa lực lượng, tăng cường tuần tra kiểm soát, tổ chức chốt chặn để kịp thời phát hiện các trường hợp vi phạm về pháo trái phép trong đêm giao thừa.

Theo đó, để phòng, chống hiệu quả tình trạng sử dụng các loại pháo nổ trái phép, phòng ngừa tai nạn về pháo xảy ra dịp trước, trong và sau đêm giao thừa, Giám đốc Công an TP Hà Nội yêu cầu công an các đơn vị tăng cường tối đa lực lượng cho công an các xã, phường, thị trấn trên địa bàn thành phố; đặc biệt là các địa bàn có nguy cơ cao người dân sử dụng pháo trái phép để tổ chức chốt chặn, tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm tất cả các trường hợp vi phạm về pháo trái phép trong đêm giao thừa.

Dịp này, Công an TP Hà Nội khuyến cáo người dân chỉ sử dụng các sản phẩm pháo hoa do Bộ Quốc phòng sản xuất, quá trình sử dụng thực hiện theo đúng hướng dẫn của nhà sản xuất, phòng chống nguy cơ cháy nổ và tai nạn về pháo.

Các lực lượng Công an TP Hà Nội sẽ tuần tra, xử lý nghiêm hành vi vi phạm trong dịp tết, đặc biệt là đêm giao thừa

Thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm đảm bảo Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025 (từ 15-12-2024 đến ngày 14-2-2025), Công an TP Hà Nội đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ đẩy mạnh công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm vi phạm pháp luật về quản lý, sử dụng pháo.

Trong 45 ngày thực hiện cao điểm, các đơn vị thuộc Công an TP Hà Nội đã điều tra, khám phá 130 vụ việc, 154 đối tượng có hành vi vi phạm về quản lý, sử dụng pháo (gồm sản xuất trái phép 12 vụ, 19 đối tượng; mua bán trái phép 23 vụ, 30 đối tượng; vận chuyển trái phép 12 vụ, 13 đối tượng; tàng trữ trái phép 33 vụ, 39 đối tượng; sử dụng trái phép 50 vụ, 53 đối tượng); thu giữ hơn 782kg pháo; hơn 1,7 tấn thuốc pháo; 365 quả, ống pháo; vận động nhân dân tự nguyện giao nộp được 114 quả, hộp, ống pháo.

Để bảo đảm an toàn cho nhân dân vui xuân, đón tết, Công an TP Hà Nội sẽ huy động tối đa lực lượng, tăng cường tuần tra kiểm soát, tổ chức chốt chặn để kịp thời xử lý nghiêm tất cả các trường hợp vi phạm về pháo trái phép trong đêm giao thừa.

GIA KHÁNH